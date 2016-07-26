Автора Newslab.ru наградили за лучший интеллектуальный стендап

Автор интернет-газеты Newslab.ru Маша Русскова одержала победу в шоу литературных обзоров «Кот Бродского». Мероприятие прошло сегодня, 3 ноября, в рамках XI Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК).

Четырем участникам конкурса предлагалось рассказать зрителям о прочитанной книге в жанре интеллектуального стендапа, который предполагает рассказ человечным и доступным языком. Выступления были ориентированы даже на тех, кто не любит читать или делает это редко. Задачу усложняла необходимость прокомментировать выбранную организаторами тему — цитату американского просветителя Фредерика Дугласа «Без борьбы прогресс невозможен».

Ведущим шоу в Красноярске стал Константин Мильчин, литературный критик, главный редактор сетевого издания «Горький». В первом выпуске «Кота Бродского» в Красноярске были представлены четыре книги:

«Месье и мадам Рива» Катрин Лове,

«Библия бедных» Евгения Бабушкина,

«Кластер» Дмитрия Захарова,

«F20» Анны Козловой.

Кроме Маши Руссковой, за победу боролись историк и сотрудник библиотеки им. Н.А. Добролюбова Денис Кирильчик, сотрудник коммуникативно-исследовательского отдела Музейного Центра «Площадь Мира» Пётр Жеребцов и разработчик игр, основатель клуба писателей «Литэлита» Аркадий Рагзин.

Лучшего рассказчика определяло жюри, в состав которого вошли создатель книжного магазина «Бакен» Ангелина Остащенко, российский поэт, переводчик, литературный критик, участник онлайн-проекта «Полка» Лев Оборин и драматург, журналист Василий Прокушев. В подарок участники получили фирменные значки и книги от спонсоров мероприятия.

«В ходе слепой жеребьевки мне досталась совсем свежая книга Анны Козловой F20, которая рассказывает историю взросления девочки с диагнозом шизофрения. Мы готовились к этому выступлению целый месяц, так что, думаю, шансы были равны. Я очень рада не только своей победе, но и тому, что проект из Владивостока получил свое федеральное развитие и был представлен в рамках КРЯКК», — рассказала Маша Русскова.

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Узнать подробнее о проекте, задать вопросы организаторам и посмотреть фотографии можно по ссылке.

Организатор КРЯКК — Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска. Ярмарка проходит со 2 по 6 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Попасть на КРЯКК можно на бесплатных автобусах.

Полная программа XI Красноярской ярмарки книжной культуры