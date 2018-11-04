Экстренные службы приняли более 7 тысяч жалоб красноярцев после ночной бури

Глава Красноярска Сергей Ерёмин провел совещание о ликвидации последствий штормового ветра. В ночь на 4 ноября в Красноярске резко ухудшилась погода, порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Стихия повредила кровли зданий, повалены деревья, нарушила работу светофоров и ЛЭП. Всего на телефоны экстренных служб города поступило около 7000 звонков от красноярцев.

По информации службы «005», на 12.00 4 ноября в Красноярске зарегистрировано:

30 повреждений ЛЭП;

17 сломанных деревьев;

14 повреждений рекламных конструкций;

17 срывов кровли;

2 рухнувших металлических забора .

Кроме того, поступали сообщения о сорванных антеннах, разбитых балконных рамах, поврежденниях электрощитов.

Коммунальные службы в оперативном режиме устраняют последствия. Мэр лично проехал по пострадавшим участкам и затем провел оперативное совещание с представителями ресурсоснабжающих компаний и специализированных организаций. Пока без электричества остается частный сектор в микрорайоне «Покровский», в поселках Удачный, Торгашино и Лалетино.

Мэр потребовал в кратчайшие сроки завершить устранение последствий стихии.

Отдельно он высказался про бизнесменов, устранившихся от решения проблемы. «Предприниматели активно борются за то, чтобы им предоставили место для рекламы. Как только вопрос касается уборки поврежденных ветром рекламных конструкций — то никого невозможно найти. Безответственных предпринимателей, которые не подключаются к мероприятиям по ликвидации последствий штормового ветра, нужно заносить в „черный“ список».