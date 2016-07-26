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Последствия ночной бури в Красноярске: ветер сорвал крыши домов и повалил деревья
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Последствия ночной бури в Красноярске: ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

4 ноября 10:50
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В ночь на 4 ноября в Красноярске сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья. Порывы западного ветра достигали 15 м/с, местами до 25 метров, предупреждали накануне спасатели.

Горожане сообщают о разрушениях, которые принесла ночная непогода. Так, на улице Декабристов ветер сорвал крышу проходной радиозавода, улицу пришлось перекрыть для ликвидации последствия и разбора завала.

Последствия жуткого ветра... На здании снесло крышу. #ветер #ужасная_погода #холодно #крыша #шлёп_на_дорогу

Публикация от Tusya Makhova (@tusyamahova) Ноя 3 2017 в 7:24 PDT

Повалены сосны у Перинатального центра на улице Киренского.

Сорванная ветром крыша радиозавода на улице Декабристов
Упавшая крыша перегородила проезжую часть
На стройках упали металлические заборы
Последствия ночного ветра в Красноярске
Сильный ветер вырвал дерево с корнем
Фото: vk.com/id187712599

Единственное положительное воздействие сильного ветра — это разгон нависавшего последние дни над Красноярском удушливого смога и прекращение режима «черного неба».

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