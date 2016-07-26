Последствия ночной бури в Красноярске: ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

В ночь на 4 ноября в Красноярске сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья. Порывы западного ветра достигали 15 м/с, местами до 25 метров, предупреждали накануне спасатели.

Горожане сообщают о разрушениях, которые принесла ночная непогода. Так, на улице Декабристов ветер сорвал крышу проходной радиозавода, улицу пришлось перекрыть для ликвидации последствия и разбора завала.

Ночью с проходной радиозавода сорвало крышу. Рабочие убирают завал. Декабристов перекрыта временно. #красноярск #ветер Публикация от Евгений #dandycroc (@dandycroc) Ноя 3 2017 в 7:33 PDT

Последствия жуткого ветра... На здании снесло крышу. #ветер #ужасная_погода #холодно #крыша #шлёп_на_дорогу Публикация от Tusya Makhova (@tusyamahova) Ноя 3 2017 в 7:24 PDT

Повалены сосны у Перинатального центра на улице Киренского.

#сильныйветер в Праздник Казанской иконы Богородицы , дорога в Храм живая, с поваленными с корнем соснами. Публикация от Наталья Майстришина (@natamaistrishina) Ноя 3 2017 в 7:33 PDT

Единственное положительное воздействие сильного ветра — это разгон нависавшего последние дни над Красноярском удушливого смога и прекращение режима «черного неба».