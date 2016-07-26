Красноярцы и дивногорцы сыграли в кёрлинг парами на Чемпионате края

В Кёрлинг Холле на острове Отдыха 5 ноября завершился Чемпионат Красноярского края по кёрлингу среди смешанных пар. В течение пяти дней соревнований определялись лучшие команды региона по кёрлингу, состоящие только из двух игроков — одной женщины и одного мужчины.

Заявки на чемпионат подали 24 пары: 22 из Красноярска и две из Дивногорска. В итоге первое место заняла команда «DUET» в составе Игоря Вахрушкина и Инессы Мелашенко. Второе досталось команде «Красный Яр» в составе Анны Грушевской и Дениса Кашметова. Треть место у команды «Рыси» в составе Анастасии Горбатко и Данила Дмитриева. Все победители — красноярцы.

«Я принял участие в чемпионате, потому что мне нравится кёрлинг. Мне очень интересно им заниматься, особенно принимать участие в соревнованиях. Это всегда азарт, эмоции, новые ощущения и огромный опыт. На этот раз у нас получилось всё и даже больше! Я в кёрлинге уже 4 года. Да, в паре игра проходит немного слаженнее, чем в команде, но это очень зависит от команды, в керлинге она имеет определяющее значение. Мне с напарницей очень повезло, именно поэтому у нас первое место», — поделился молодой участник — победитель соревнований Игорь Вахрушкин.

Напомним, что керлинг включен в обязательную спортивную программу Зимней универсиады-2019.

На Чемпионате также выступили сборные региона, претендующие на участие в Студенческих играх. Подобные соревнования — отличная тренировка и возможность получить необходимый опыт.

«Я реалист и понимаю, что даже если мы получим шанс на встречу в Суперкубке со сборной России, то нам будет сложно, ведь это сильнейшая команда страны! Но кёрлинг — такой вид спорта, что звёзды могут сойтись, и мы получим право представлять нашу страну на Универсиаде. Главное верить в себя и свои броски, — прокомментировала представитель сборной края Анна Грушевская. — Я уверена, что наши команды могут составить конкуренцию соперникам из других стран. Можно вспомнить, как в мае этого года мы играли на турнире в Дудинке. Тогда наша сборная сыграла с командой канадской керлингистки Дженнифер Джонс со счетом 6:4».

Во время Универсиады соревнования по кёрлингу пройдут во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, который сейчас находится на реконструкции. Ожидается, что в играх примут участие 10 мужских и 10 женских команд. В следующем году обновленная площадка примет тестовые соревнования.