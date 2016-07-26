В Красноярске отметили 500 дней до старта Зимней универсиады-2019

В Красноярске отметили 500 дней до старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. В этот день состоялся запуск социальных и культурных проектов, приуроченных к Студенческим играм, а для гостей и жителей города была организована развлекательная программа.

В праздничных событиях принял участие министр спорта РФ Павел Колобков. Он открыл уроки Зимней универсиады-2019 в гимназии № 13 «Академ». В мероприятии также поучаствовали послы Зимней универсиады-2019, призеры и чемпионы Олимпийских игр: двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов.

На занятии свыше 200 учеников смогли познакомиться со спортивной программой Студенческих игр, а также узнать о легендах отечественного спорта и послах Зимней универсиады-2019. Павел Колобков побеседовал с учащимися о пользе здорового образа жизни, пожелал ребятам спортивных побед и успехов в учебе.

Кроме того, 18 октября стартовал проект «Подарки своими руками», в рамках которого любой желающий может изготовить сувениры для спортсменов и гостей Студенческих игр. В волонтерском центре «Доброе дело» состоялось открытие первого выставочного стенда с подарками при участии председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Клешко и юного блогера, посла Студенческих игр Златы Демьяновой. На мероприятии жители региона презентовали сувениры на тему спорта, достопримечательностей Красноярска и Сибири. Всего за время проведения проекта организаторы планируют собрать не менее 8 000 подарков и сувениров.

В завершении дня в Фанпарке «Бобровый лог» прошел масштабный праздник для жителей и гостей Красноярска. Организаторами мероприятия выступила Дирекция Зимней универсиады-2019 и компания «Норникель» — Генеральный партнер Студенческих игр.

На празднике торжественно запустили часы обратного отсчета до Студенческих игр при участии министра спорта РФ Павла Колобкова, и.о. председателя правительства края Виктора Томенко, руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Максима Уразова, послов Зимней универсиады-2019: Светланы Хоркиной, Ильи Авербуха и Златы Демьяновой. Часы стали вторым подобным арт-объектом Зимней универсиады-2019 в Красноярске и новой достопримечательностью Фанпарка «Бобровый лог».

«Осталось ровно 500 дней до открытия Зимней универсиады-2019. Факт проведения Студенческих игр в Красноярске говорит об огромном уважении и доверии к нам как стране, где проводятся крупнейшие международные соревнования. Мы с нетерпением ждем открытия Зимней универсиады-2019, и в ближайшие 500 дней нам предстоит еще очень многое сделать. Уверен, что Студенческие игры станут самым незабываемым событием 2019 года», — рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В продолжении праздничной программы в фанпарке выступили театральный проект «Театр на крыше» со спектаклем «Психея», музыкальные группы «Лаймбридж» и «Дискотека Авария», резидент телепроекта StandUp на канале ТНТ Слава Комиссаренко. Кроме того, к празднику в режиме онлайн присоединились студенты и ректор Виктор Садовничий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

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«До старта Зимней универсиады-2019 осталось всего 500 дней. Желаю всем, чтобы они были максимально насыщенными и работоспособными. Я уверена, что мы будем гордиться нашими ребятами. Когда наша сборная завоюет медали, мы скажем, что мы сделали все, чтобы сделать эту Зимнюю универсиаду самой запоминающейся», — заключила посол Студенческих игр, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина.

Кульминационным моментом события стало видеообращение космонавтов с Международной космической станции. Александр Мисуркин и Сергей Рязанский вместе с талисманом Студенческих игр U-лайкой поприветствовали собравшихся участников мероприятия и пожелали успешного проведения Зимней универсиады-2019.

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Клешко Алексей Михайлович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва