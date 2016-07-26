«Студенческие игры как праздник»: красноярцы обсудили гостеприимство на Зимней универсиаде-2019

26 октября в молодежном центре «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10) состоялось третье заседание Дискуссионного клуба Зимней универсиады-2019, которое стало заключительным в этом году. Почти два часа красноярцы и приглашенные эксперты обсуждали вопросы гостеприимства во время Студенческих игр.

Первым на заседании клуба выступил Денис Бранчуков, заместитель руководителя Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Он представил большую презентацию о том, как в 2019 году будут встречать гостей Студенческих игр: «В аэропорту „Емельяново“ их будут встречать волонтеры. В город их доставят на автобусах, для этого закупят 150 единиц. Все они потом останутся в крае, их, скорее всего, передадут спортшколам — к вопросу о наследии», — отошел от основной темы докладчик. Также выступающий отметил, что большое внимание при разработке программы гостеприимства уделяется вопросам питания: «Мы постараемся обеспечить гостей в соответствии с их требованиями, в том числе национальными. Мы не забудем и о зрителях — для них также будет организовано питание на мероприятиях».

По словам представителя Дирекции Студенческих игр, ключевым элементом станет культурная программа, площадки будут организованы в разных местах города. «Многие из тех, кто приедет к нам в 2019 году, даже не видели снег. Многие вообще не представляют, что такое Сибирь», — подчеркнул докладчик важность экскурсионной программы.

«Судя по вашим роликам, люди едут на Северный полюс, а увидят совершенно другое. Вы весь мир очаровали хасками и заснеженными пейзажами, а второго марта в Красноярске снега уже нет. Real Winter не будет», — слово взял вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко. Он пояснил свой тезис: «Важно, чтобы мы не формировали завышенные ожидания. Они не дадут оценить то, что уже есть. Поэтому надо скорректировать информационную политику, пока есть время, сформировать реалистичные представления».

Заместитель руководителя Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев согласился с высказанным мнением: «Наша главная задача — чтобы все, кто приедет, увезли позитивные впечатления. А не уехали разочарованными».

Модератор передала слово заместителю министра транспорта Красноярского края Вадиму Войцеховскому, который рассказал, что вопрос транспортного обеспечения Студенческих игр они детально проработали: «Мы разработали мастер-план, там в девяти томах описано, как будет работать транспорт». Он пообещал, что будет проведена серьезная работа с городскими службами такси: «В городе не должно быть „бомбил“, которые будут наживаться на туристах. Мы сделаем акцент на качестве услуг».

Участники дискуссии отметили, что важным аспектом гостеприимства является то, как горожане будут относиться к приезжим, с какими людьми гости города будут встречаться на улицах. «Мы запускаем специальный проект „Городские волонтеры“, — рассказала руководитель управления молодежной политики города Красноярска Екатерина Сидоренко. — Ребята будут помогать людям на улицах Красноярска. Это улыбчивые молодые люди, которые хорошо понимают, для чего им надо быть волонтерами. Они знают, что это отличная практика и развитие их связей».

После Сидоренко выступила директор ресторана Rasputin Лариса Сойкина. Она рассказала, чем предприятия общественного питания планируют удивить гостей: «Хотелось бы встретить Зимнюю универсиаду-2019 не пиццей и спагетти, а расстегаями и кулебякой. Конечно, мы не будем навязывать гостям сибирскую кухню, но несколько хитовых блюд должны быть в каждом заведении. Глупо ехать так далеко и не попробовать местную еду».

С другой точки зрения к основному вопросу заседания подошла руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова: «Сейчас сложно объяснить детям, что такое гостеприимство. Мы перестали ходить друг к другу в гости». Она рассказала, что в городских школах реализуются разные программы, чтобы вовлечь детей: «Одних уроков Универсиады недостаточно, нужны разные форматы работы с детьми. В том числе и такие, чтобы через детей можно было воздействовать на родителей. Это не просто ряд мероприятий к 2019 году — это формирование новой культурной нормы», — подчеркнула Татьяна Ситдикова.

«Все верно. Мы рассматриваем Зимнюю универсиаду-2019 как масштабный праздник для города. А атмосферу праздника нельзя создать по приказу, для этого надо вовлекать людей», — подвел итог работы площадки Алексей Клешко. Он добавил, что работа Дискуссионного клуба была полезной для всех участников: «Чем больше разных вопросов мы проговариваем с людьми, с экспертами, чем чаще мы спрашиваем, что мы делаем в рамках Студенческих игр, почему мы это делаем, тем лучше. Мы слышим, что нам говорят в ответ, какие вопросы задают люди. Я считаю, что говорить и договариваться — полезно, это не пустое времяпрепровождение. Тем более, что многие идеи, родившиеся на прошлых клубах, были реализованы. Например, проект „Подарки своими руками“, когда все приехавшие спортсмены получат подарки, сделанные руками самих красноярцев, а не китайскую штамповку. На этой дискуссии родилась идея провести тестовые мероприятия для города. Посмотрим, как она будет реализована».

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Денис Бранчуков, заместитель генерального директора Исполнительной Дирекции Зимней универсиады-2019 в Красноярске, также высоко оценил результаты прошедшего заседания: «Смысл этой площадки — выявлять острые углы. Чтобы люди, которые чем-то недовольны, не изливали свой негатив в соцсетях, а приходили сюда и в открытую могли высказаться по тем проблемным вопросам, которые существуют. Сегодня я не услышал большое количество таких вопросов. С одной стороны, меня это очень радует, потому что мы понимаем, что движемся в правильном направлении, и будем продолжать двигаться. Думаю, что в следующем году дискуссионный клуб продолжит свою работу».

Клешко Алексей Михайлович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва