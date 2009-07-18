Красноярцев предупредили о мошенничестве кредитных кооперативов

Кредитный потребительский кооператив «Совет» совместно с Общественной палатой Красноярска разрабатывает план народного контроля над деятельностью кредитных кооперативов и ждет предложений от инициативных горожан.

«В связи с участившимися случаями неисполнения обязательств недобросовестными кредитными кооперативами перед своими клиентами, КПК „Совет“ призывает своих пайщиков и жителей города быть бдительными и не доверять свои сбережения сомнительным участникам кредитной кооперации», — пояснили в кооперативе.

Пайщикам советуют тщательно проверять документы кооператива, обращать внимание на программу страхования ответственности кооператива, оценивать открытость информации и доступность финансовой отчетности кооператива.

КПК «Совет» — кредитный потребительский кооператив, предлагающий реальные ставки по сбережениям — до 15,9% годовых. За время своей деятельности кооператив наработал большую клиентскую базу, усовершенствовал рабочие процессы и сделал обслуживание клиентов наиболее удобным. Предоставление финансовых услуг в кооперативе «Совет» ведется в соответствии с утвержденным законодательством РФ. Сбережения пайщиков компании застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования».

Кредитный потребительский кооператив «СОВЕТ» ИНН 2460098567. Сумма сбережения от 10 000 рублей. Выплата процентов ежемесячно либо в конце срока в отделениях КПК «СОВЕТ». В соответствии с действующим законодательством из суммы начисленных процентов удерживается НДФЛ. Сбережения пайщиков застрахованы в полном объеме в НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». КПК «СОВЕТ» состоит в саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», свидетельство от 21.10.2016 г. Деятельность КПК «СОВЕТ» осуществляется под контролем ЦБ РФ и регулируется ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. Для заключения договора размещения сбережений, необходимо вступить в члены кооператива — подать заявление и оплатить вступительный взнос 100 рублей и членский взнос 50 рублей.