Красноярских родителей попросили высказаться о школьном питании

Красноярским мамам и папам предложили «откорректировать» школьное питание. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города, в общеобразовательных учреждениях начинается масштабный опрос о качестве организации питания.

Опрос детей и родителей пройдет с 9 ноября по 28 декабря. По его итогам все данные систематизируют и обобщат. Результатом работы должны стать изменения в сфере школьного питания: улучшение качества горячих завтраков и обедов, увеличение количества учеников, питающихся в школьных столовых.

«Родители и ученики смогут внести предложения по изменению цикличного меню, оценить качество блюд, сообщить о фактах нарушения норм СанПиНа в школьных пищеблоках, инициировать проверку в том или ином образовательном учреждении, высказать своё мнение относительно ценовой политики организаторов питания, выйти с предложениями об изменении оформления столовой, внедрении практики безналичного расчёта», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Оставить своё мнение об организации питания можно одним из трёх способов: