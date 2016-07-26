Красноярских родителей попросили высказаться о школьном питании

Красноярским мамам и папам предложили «откорректировать» школьное питание. Как сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города, в общеобразовательных учреждениях начинается масштабный опрос о качестве организации питания.
Опрос детей и родителей пройдет с 9 ноября по 28 декабря. По его итогам все данные систематизируют и обобщат. Результатом работы должны стать изменения в сфере школьного питания: улучшение качества горячих завтраков и обедов, увеличение количества учеников, питающихся в школьных столовых.
«Родители и ученики смогут внести предложения по изменению цикличного меню, оценить качество блюд, сообщить о фактах нарушения норм СанПиНа в школьных пищеблоках, инициировать проверку в том или ином образовательном учреждении, высказать своё мнение относительно ценовой политики организаторов питания, выйти с предложениями об изменении оформления столовой, внедрении практики безналичного расчёта», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Оставить своё мнение об организации питания можно одним из трёх способов:
- позвонить по телефону «горячей линии»: 8 (391) 226-13-56. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 18:00;
- отправить сообщение на сайт главного управления образования (www.krasobr.admkrsk.ru) посредством электронного обращения;
- опустить письменное сообщение в специальные ящики, которые уже появились во всех общеобразовательных учреждениях города.