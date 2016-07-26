90% колбасы в красноярских магазинах признали фальсификатом

Специалисты Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) рассказали о доле фальсифицированных продуктов на красноярских прилавках. Эксперты в течение года проверяли продукты.



Наибольшую долю фальсификата обнаружили среди мясных изделий. Оказалось, что 90% колбасы и сосисок содержат крахмал, муку, клетчатку, гелеобразователи и загустители. Все эти ингредиенты не были заявлены на маркировке упаковки. В списке проверенных колбас 30 наименований, в частности, проверку не прошла «Докторская» колбаса марок «Свинокомплекс Томский», «МаВР» и «Микоян». В августе специалисты проверили «Краковскую», качественной признали только колбасу марки «Омский бекон». Из 12 образцов молочных сосисок проверку прошли только сосиски марки «О Кей» («Микояновский мясокомбинат»).

В котлетах и пельменях из магазинов обнаружили крахмал и соевые продукты. Из 10 образцов замороженных котлет посторонние ингредиенты не нашли только в «Бабушкиных» котлетах торговой марки «Провинция» (производитель — АО «Солгон»).

Среди 22 образцов пельменей из красноярских магазинов качественными признали «Домашние» пельмени компании «Мираторг» и «Свиные» марки «Свинокомплекс Томский». Красноярские пельмени «По-рощински» ООО «Зеленая роща» забраковали из-за посторонних вкуса и запаха, не свойственных данному продукту.

Большую долю фальсификата обнаружили и среди молочной продукции. Почти в половине образцов «молочки» нашли нарушения по содержанию жиров не молочного происхождения, наличию антибиотиков и бактерий группы кишечных палочек.

С полным списком проверенных продуктов можно ознакомиться на сайте проекта ЦСМ по мониторингу рынка товаров.