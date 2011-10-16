Статистики: красноярцы питаются молоком и овощами

Ко Всемирному дню продовольствия Красноярскстат подсчитал потребление и производство продуктов питания в Красноярском крае.

По данным статистиков, больше всего в крае потребляют молока и молочных продуктов — 269,4 кг в год на человека. На втором месте рейтинга овощи и бахчевые — из красноярцы съедают 99,7 кг на человека в год. На третьем месте по популярности стоит хлеб — его жители края едят по 97,2 кг в год. Красноярцы могут позволить себе достаточно много мяса и фруктов — их приходится на одного человека 86,1 и 79,9 кг в год. Зато рыбы среднестатистический красноярец позволяет себе лишь 22,4 кг в год. Кроме этого, житель края съедает за год 232 яйца.

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При этом Красноярский край почти полностью обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции. Так молока в прошлом году произвели 733,5 тыс. тонн, что составляет 94,6 % от потребности. Куры снесли 790,5 млн яиц (103,9 % от потребности). Овощей немного не хватает — при производстве 239,1 тыс. тонн в год процент обеспеченности составляет лишь 68,6 %.

Статистики подсчитали, что в крае недостаточно производят мяса (144,8 тыс. тонн или 62,3 % от потребности) и фруктов (36,1 тыс. тонн или 20,5%). Зато зерном и картофелем регион обеспечен полностью — 159,4 % зерна (2 353,5 тыс. тонн) и 111,2 % картофеля (1 253,3 тыс. тонн).