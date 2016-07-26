Товары на красноярском рынке дорожают быстрее инфляции

Рост цен на многие товары и услуги в Красноярском крае превысил размер инфляции. Об этом сообщили в Красноярскстате.

В среднем с начала 2017 года удорожание составило 1,2 %, а по отношению к октябрю 2016-го — 2,2 %.

Правда, больше половины основных товаров и услуг (267 из 498) выросли в цене больше, чем на размер инфляции. А по некоторым из них отмечалось весьма значительно увеличение стоимости — на 20 % и более.

Из продуктов питания сильнее всего — на 33,8 % — вырос в цене картофель. Далее идут красная икра (23,3 %) и рыбные деликатесы (21,8 %).

Также опережающими инфляцию темпами (7-20 %) дорожали огурцы, репчатый лук, молоко, сметана, сливочное масло и сыры.

Статистически выровнять ситуацию помогли подешевевшие чеснок (на 39,9 %), сухофрукты (на 25,7 %), гречка (на 25,6 %), сахар и куриные яйца (на 15,2 %), подсолнечное масло (на 10,9 %) и мясо кур (на 10,5 %).

Среди услуг наибольший рост показала стоимость обучения в вузах, увеличившись на 58,7 %. На втором месте SMS-сообщения, подорожавшие на 27,2 %. За ними идут проезд в междугородних автобусах и посещение музеев, прибавившие в цене 25,8 % и 22,1 % соответственно.

Зато путевки за рубеж, пусть не значительно, но подешевели. Так поездка в Тайланд стала дешевле на 4 %, Испанию — 3,6 %, Францию — 2,5 % и Германию — 2,4 %.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года реальные доходы жителей Красноярского края также снижались опережающими темпами — почти вдвое быстрее, чем в среднем по стране.