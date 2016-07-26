Красноярцы могут приобрести автомобили Mazda6 с выгодой до 173 тысяч рублей

Официальный дилер Mazda в Красноярске, автосалон МЦ-Маршал, представляет ограниченное количество автомобилей Mazda6 с выгодой до 173 000 руб.* Предложение действительно с 20 по 24 ноября 2017 года.

Список автомобилей по акции:

В дополнение к специальному предложению в «МЦ-Маршал» действует программа Mazda Кредит со ставкой от 0%.

Узнать более подробную информацию можно у менеджеров отдела продаж по тел. +7(391) 205 09 09 или на сайте.

*Указанная выгода действительна c 20 по 24 ноября на Mazda6 2017 в комплектации Executive (2,5 л, 192 л.с., АКПП), с учетом всех действующих предложений и программы трейд-ин. Подробности в ООО «МЦ-Маршал». Не оферта.

**Указанная выгода действительна с 20 по 24 ноября на ограниченное количество автомобилей Mazda6 в наличии в ООО «МЦ-Маршал». Подробности по тел.: +7(391) 205 09 09. Не оферта.