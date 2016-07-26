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Красноярцы могут приобрести автомобили Mazda6 с выгодой до 173 тысяч рублей
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Красноярцы могут приобрести автомобили Mazda6 с выгодой до 173 тысяч рублей

21 ноября 10:10
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Официальный дилер Mazda в Красноярске, автосалон МЦ-Маршал, представляет ограниченное количество автомобилей Mazda6 с выгодой до 173 000 руб.* Предложение действительно с 20 по 24 ноября 2017 года.

Список автомобилей по акции:

VIN

Комплектация

Модель

Описание

Цвет кузова; цвет салона

RUMGJ523802002669

Executive  

Mazda6 

2.5L АКПП (192 hp), LED-оптика, черная обивка потолка, люк, Bose@

Черный металлик; 

Черная кожа Nappa

Получить специальное предложение

RUMGJ523802002155

Supreme Plus  

Mazda6

2.5L АКПП (192 hp), LED-оптика, диски 19’’

Коричневый металлик;

Светлая кожа

Получить специальное предложение

RUMGJ523802002428

Supreme Plus  

Mazda6 

2.5L АКПП (192 hp), LED-оптика, диски 19’’

Красный;

Черная ткань

Получить специальное предложение

RUMGJ526802002786

Supreme Plus  

Mazda6 

2.0L АКПП (150 hp), LED-оптика, диски 19’’, подогрев руля

Белый перламутр;

Черная кожа

Получить специальное предложение

RUMGJ526802002787

Supreme Plus  

Mazda6 

2.0L АКПП (150 hp), LED-оптика, диски 19’’, подогрев руля

Белый перламутр;

Черная кожа

Получить специальное предложение

RUMGJ526802003368

Supreme Plus  

Mazda6 

2.0L АКПП (150 hp), LED-оптика, диски 19’’

Красный;

Черная ткань

Получить специальное предложение

RUMGJ523802003201

Active  

Mazda6 

2.5L АКПП (192 hp), галогеновая оптика, диски 17’’

Черный металлик;

Черная ткань

Получить специальное предложение

В дополнение к специальному предложению в «МЦ-Маршал» действует программа Mazda Кредит со ставкой от 0%.

Узнать более подробную информацию можно у менеджеров отдела продаж по тел. +7(391) 205 09 09 или на сайте.

*Указанная выгода действительна c 20 по 24 ноября на Mazda6 2017 в комплектации Executive (2,5 л, 192 л.с., АКПП), с учетом всех действующих предложений и программы трейд-ин. Подробности в ООО «МЦ-Маршал». Не оферта.

**Указанная выгода действительна с 20 по 24 ноября на ограниченное количество автомобилей Mazda6 в наличии в ООО «МЦ-Маршал». Подробности по тел.: +7(391) 205 09 09. Не оферта.

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