Красноярцы могут приобрести автомобили Mazda6 с выгодой до 173 тысяч рублей

Официальный дилер Mazda в Красноярске, автосалон МЦ-Маршал, представляет ограниченное количество автомобилей Mazda6 с выгодой до 173 000 руб.* Предложение действительно с 20 по 24 ноября 2017 года.
Список автомобилей по акции:
|
VIN
|
Комплектация
|
Модель
|
Описание
|
Цвет кузова; цвет салона
|
RUMGJ523802002669
|
Mazda6
|
2.5L АКПП (192 hp), LED-оптика, черная обивка потолка, люк, Bose@
|
Черный металлик;
Черная кожа Nappa
|
RUMGJ523802002155
|
Supreme Plus
|
Mazda6
|
2.5L АКПП (192 hp), LED-оптика, диски 19’’
|
Коричневый металлик;
Светлая кожа
|
RUMGJ523802002428
|
Supreme Plus
|
Mazda6
|
2.5L АКПП (192 hp), LED-оптика, диски 19’’
|
Красный;
Черная ткань
|
RUMGJ526802002786
|
Supreme Plus
|
Mazda6
|
2.0L АКПП (150 hp), LED-оптика, диски 19’’, подогрев руля
|
Белый перламутр;
Черная кожа
|
RUMGJ526802002787
|
Supreme Plus
|
Mazda6
|
2.0L АКПП (150 hp), LED-оптика, диски 19’’, подогрев руля
|
Белый перламутр;
Черная кожа
|
RUMGJ526802003368
|
Supreme Plus
|
Mazda6
|
2.0L АКПП (150 hp), LED-оптика, диски 19’’
|
Красный;
Черная ткань
|
RUMGJ523802003201
|
Active
|
Mazda6
|
2.5L АКПП (192 hp), галогеновая оптика, диски 17’’
|
Черный металлик;
Черная ткань
В дополнение к специальному предложению в «МЦ-Маршал» действует программа Mazda Кредит со ставкой от 0%.
Узнать более подробную информацию можно у менеджеров отдела продаж по тел. +7(391) 205 09 09 или на сайте.
*Указанная выгода действительна c 20 по 24 ноября на Mazda6 2017 в комплектации Executive (2,5 л, 192 л.с., АКПП), с учетом всех действующих предложений и программы трейд-ин. Подробности в ООО «МЦ-Маршал». Не оферта.
**Указанная выгода действительна с 20 по 24 ноября на ограниченное количество автомобилей Mazda6 в наличии в ООО «МЦ-Маршал». Подробности по тел.: +7(391) 205 09 09. Не оферта.