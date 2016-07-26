В 2018 году сельское хозяйство края получит 6,2 млрд рублей

В следующем году на развитие сельского хозяйства Красноярского края направят 6,2 млрд рублей. Накануне комитет по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания края обсудил проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Доходы краевой казны в 2018 год с учетом субсидий из федерального центра составят 217,5 млрд рублей, расходы — 231 млрд, дефицит — 13,3 млрд.

Народные избранники подробно обсудили государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Она направлена на реализацию государственной политики в сфере агропромышленного комплекса. Объем финансирования в 2018 году составит 6,2 млрд рублей, в том числе средства краевого бюджета — 5,6 млрд, федерального — 611 млн. Прямая господдержка составит 4,1 млрд рублей. В программу включено девять подпрограмм.

На развитие отраслей АПК (растениеводства, животноводства и на поддержку малых форм хозяйствования) предусматривается 38 % от общего объема этих бюджетных ассигнований. 21 % средств пойдет на технологическую модернизацию и стимулирование инвестиционной деятельности. 14 % — на кадровое обеспечение и устойчивое развитие сельских территорий. Остальные средства направят на мелиорацию, поддержку садоводства и прочие мероприятия.

Депутат Николай Креминский обратил внимание на то, что в последние годы сумма прямой господдержки агропредприятий не увеличивается, при этом расходы на производство сельхозпродукции растут, и это без учета инфляции. На заседании поднималась и тема последствий режима чрезвычайной ситуации, который был введен в сентябре из-за выпавшего снега и заморозков, когда уборочная кампания была практически полностью парализована.

И.о. заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Леонид Шорохов прокомментировал ситуацию: «В нынешних условиях очень тяжело будет подготовить качественный семенной материал. На сегодня не хватает порядка 40 тыс. тонн семян. Но к весне мы будем готовы. Что касается компенсаций из-за непогоды, то краевые власти сделали все возможное. В Минсельхозе России 9 ноября должна быть завершена экспертиза документов Красноярского края на получение компенсаций. Пока замечаний нет. Надеюсь, что в пятницу по этому вопросу появится более полная информация».

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Подводя итоги заседания комитета, Сергей Зяблов отметил: «Ситуация в сельском хозяйстве региона непростая. Финансовое положение многих предприятие осложнилось из-за погоды: ранняя засуха, град, ливни и снег в сентябре. В крае, напомню, был введен режим ЧС. Все документы на компенсацию аграриям оформлены, но они еще не получили ни рубля. Перед рассмотрением проекта бюджета на сессии члены правительства доложат аграрному комитету Законодательного Собрания о сроках выплаты компенсаций».

Креминский Николай Анатольевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

Шорохов Леонид Николаевич И.о. заместителя председателя правительства региона — министр сельского хозяйства Красноярского края