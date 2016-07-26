На праздник «День урожая» впервые пригласят молодежь

В красноярском МВДЦ «Сибирь» с 15 по 17 ноября пройдет праздник «День урожая», приуроченный ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году впервые в традиционную программу мероприятия включен молодежный форум «Молодежь в развитии АПК».

На форуме собравшиеся обсудят развитие молодежного движения в селах края и проблему переезда молодежи из сел в город. Одной из основных станет тема информационного просвещения молодых специалистов о мерах господдержки, существующих в Красноярском крае.

Также в программе «Дня урожая» ежегодная научно-практическая конференция по пчеловодству, совещание об итогах деятельности АПК края в 2017 году, выставка техники. Ключевыми событиями станут краевая продовольственная ярмарка и презентация муниципальных подворий «Краевая продовольственная витрина». На ярмарке красноярцы смогут купить свежие и натуральные продукты по доступным ценам, а на презентации подворий — узнать больше о многообразии территорий края.

На празднике состоится и ежегодное награждение аграриев. Будут названы победители конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края 2017 года», вручен почетный знак «Золотой колос», иные награды, грамоты и благодарственные письма.

«В этом году погода приносит серьезные испытания нашим аграриям. Люди, которые работают в агропромышленном комплексе Красноярского края, буквально проверяются на прочность. К моменту проведения праздника в регионе закончится уборка урожая, и мы будем выражать искреннюю благодарность всем, кто был задействован на уборке, нашим лучшим комбайнерам, трактористам, а также животноводам, предприятиям пищевой перерабатывающей промышленности и всем представителям агропромышленного комплекса. Нам определенно есть, чем гордиться. Красноярские аграрии отработали этот год очень эффективно», - прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства Красноярского края Александр Походин.

В последний день праздника, 17 ноября, в Большом концертном зале состоится торжественное собрание, посвященное «Дню урожая», где соберутся первые лица края и представители всех сельскохозяйственных районов. В рамках мероприятия пройдет вручение 12 машин и знака отличия Красноярского края «За трудовые заслуги».