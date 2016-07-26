Здравоохранение края поддержат на 39 млрд рублей

В 2018 году расходы бюджета на здравоохранение Красноярского края увеличатся на 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. министра финансов края Владимир Бахарь в рамках обсуждения проекта регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с депутатами Законодательного Собрания.

«Общие расходы, которые предусмотрены в бюджете, за счет региональных и федеральных средств увеличиваются на 2,3 миллиарда рублей и в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей (в этом году — около 37 миллиардов). В этих расходах около 8 миллиардов рублей — это инвестиции в стройки. Колоссальная цифра! Основное — краевая больница. Кроме того, предусмотрены средства на третью очередь онкоцентра, на разработку второго, третьего и четвертого этапов реконструкции краевой больницы, на завершение и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Норильске, ЦРБ в Богучанах», — сообщил и.о. министра финансов.

Результатом реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» в регионе станет увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. К 2019 году средняя продолжительность жизни должна составить 75 лет.

На средства бюджета приобретут оборудование для медучреждений, например, для больницы в Норильске, Нижнем Ингаше, Богучанах, Балахте, Абане, Байките. Капитальный ремонт в 2018-2019 годах запланирован на сумму 39 млрд 944 млн рублей. В частности, работы пройдут в Минусинской межрайонной больнице, Норильской городской больнице № 2, Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона, Норильской межрайонной детской больнице, Норильской городской стоматологической поликлинике, Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 5. В 12,5 млн рублей обойдутся общестроительные работы в рамках подготовки к Универсиаде в красноярской БСМП.

Из краевого бюджета более 857 млн рублей выделят на приобретение лекарственных средств и изделий медназначения отдельным категориям граждан. Еще 3,5 млн рублей предназначено для покупки диагностического оборудования и «расходников» для онкологического диспансера; 5 млн — на покупку рентгеновского мобильного аппарата для краевой клинической больницы; 3,5 млн — на приобретение медицинского оборудования, позволяющего проводить операции на глазном яблоке для больных сахарным диабетом. Средства выделят и краевому центру крови.

На программу «Охрана здоровья матери и ребенка» в 2018 году направят 587 млн рублей. Программу по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения профинансируют на общую сумму 128,5 млн рублей. На целевой набор студентов-медиков в течение трех лет затратят 12,5 млн рублей. Социальные выплаты в 2018 году предоставят 600 студентам, 300 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении, в 2019 году — 740 студентам, 320 врачам-ординаторам.

Единовременные социальные выплаты предоставят медикам в возрасте до 50 лет, которые работают в сельской местности. Размер выплаты — 1 млн рублей. Финансовое обеспечение пойдет из федерального и краевого бюджетов в соотношении 60 % на 40 %. Кроме того, на селе ежегодно планируется возводить 14 модульных ФАПов.

В ходе обсуждения парламентариев интересовало возведение медучреждения в Свердловском районе Красноярска. В 2018 году предусмотрено 30 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, в 2018 году 10 млн рублей пойдет на корректировку проектно-сметной документации для строительства поликлиники в микрорайоне Покровский.

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Илья Зайцев как депутат от округа отметил: «К 2018 году численность населения Свердловского района увеличится примерно на 16 тысяч человек, и это число будет продолжать расти. Пашенный — один из наиболее активно развивающихся районов. Сейчас максимальная нагрузка, которая приходится на медучреждения района, выше, чем за гранью возможного. Поэтому такой объект там крайне необходим, как и в микрорайоне Покровский».

Обсудили парламентарии и завершение строительства онкоцентра. И.о. министра здравоохранения Вадим Янин заявил, что в 2018-2019 годах строительство будет продолжено, средства на это есть. В эксплуатацию объект введут в 2019 году.

«В решении комитета мы отмечаем следующее: финансирование госпрограмм бесплатного оказания медицинской помощи на 2018 год необходимо обеспечить в соответствии с подушевым нормативом. Следует завершить расчеты за 2017 год для устранения кредиторской задолженности, в том числе просроченной. Необходимо направить средства на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (800 млн рублей), развитие высокотехнологичной помощи (100 млн). Также нужно финансировать мероприятия 2018 года по достижению показателей увеличения заработной платы медработников во исполнение указов президента», — подвел итог обсуждения председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко.

Также в числе приоритетов депутат отметил финансирование в полном объеме строительства онкодиспансера, первый этап реконструкции краевой клинической больницы и финансирование разработки проектно-сметной документации КГБУ «Городская клиническая больница № 20» (50 млн рублей).