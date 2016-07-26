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Здравоохранение края поддержат на 39 млрд рублей
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Здравоохранение края поддержат на 39 млрд рублей

9 ноября 16:22
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В 2018 году расходы бюджета на здравоохранение Красноярского края увеличатся на 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. министра финансов края Владимир Бахарь в рамках обсуждения проекта регионального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с депутатами Законодательного Собрания.

«Общие расходы, которые предусмотрены в бюджете, за счет региональных и федеральных средств увеличиваются на 2,3 миллиарда рублей и в 2018 году составят 39,3 миллиарда рублей (в этом году — около 37 миллиардов). В этих расходах около 8 миллиардов рублей — это инвестиции в стройки. Колоссальная цифра! Основное — краевая больница. Кроме того, предусмотрены средства на третью очередь онкоцентра, на разработку второго, третьего и четвертого этапов реконструкции краевой больницы, на завершение и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Норильске, ЦРБ в Богучанах», — сообщил и.о. министра финансов.

Результатом реализации краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» в регионе станет увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. К 2019 году средняя продолжительность жизни должна составить 75 лет.

На средства бюджета приобретут оборудование для медучреждений, например, для больницы в Норильске, Нижнем Ингаше, Богучанах, Балахте, Абане, Байките. Капитальный ремонт в 2018-2019 годах запланирован на сумму 39 млрд 944 млн рублей. В частности, работы пройдут в Минусинской межрайонной больнице, Норильской городской больнице № 2, Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона, Норильской межрайонной детской больнице, Норильской городской стоматологической поликлинике, Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 5. В 12,5 млн рублей обойдутся общестроительные работы в рамках подготовки к Универсиаде в красноярской БСМП.

Из краевого бюджета более 857 млн рублей выделят на приобретение лекарственных средств и изделий медназначения отдельным категориям граждан. Еще 3,5 млн рублей предназначено для покупки диагностического оборудования и «расходников» для онкологического диспансера; 5 млн — на покупку рентгеновского мобильного аппарата для краевой клинической больницы; 3,5 млн — на приобретение медицинского оборудования, позволяющего проводить операции на глазном яблоке для больных сахарным диабетом. Средства выделят и краевому центру крови.

Депутаты обсудили проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ А. Бурмистров
И.о. министра финансов Владимир Бахарь
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ А. Бурмистров
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко и депутат Вера Оськина
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания края/ А. Бурмистров

На программу «Охрана здоровья матери и ребенка» в 2018 году направят 587 млн рублей. Программу по развитию медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения профинансируют на общую сумму 128,5 млн рублей. На целевой набор студентов-медиков в течение трех лет затратят 12,5 млн рублей. Социальные выплаты в 2018 году предоставят 600 студентам, 300 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении, в 2019 году — 740 студентам, 320 врачам-ординаторам.

Единовременные социальные выплаты предоставят медикам в возрасте до 50 лет, которые работают в сельской местности. Размер выплаты — 1 млн рублей. Финансовое обеспечение пойдет из федерального и краевого бюджетов в соотношении 60 % на 40 %. Кроме того, на селе ежегодно планируется возводить 14 модульных ФАПов.

В ходе обсуждения парламентариев интересовало возведение медучреждения в Свердловском районе Красноярска. В 2018 году предусмотрено 30 млн рублей на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, в 2018 году 10 млн рублей пойдет на корректировку проектно-сметной документации для строительства поликлиники в микрорайоне Покровский.

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Илья Зайцев как депутат от округа отметил: «К 2018 году численность населения Свердловского района увеличится примерно на 16 тысяч человек, и это число будет продолжать расти. Пашенный — один из наиболее активно развивающихся районов. Сейчас максимальная нагрузка, которая приходится на медучреждения района, выше, чем за гранью возможного. Поэтому такой объект там крайне необходим, как и в микрорайоне Покровский».

Обсудили парламентарии и завершение строительства онкоцентра. И.о. министра здравоохранения Вадим Янин заявил, что в 2018-2019 годах строительство будет продолжено, средства на это есть. В эксплуатацию объект введут в 2019 году.

«В решении комитета мы отмечаем следующее: финансирование госпрограмм бесплатного оказания медицинской помощи на 2018 год необходимо обеспечить в соответствии с подушевым нормативом. Следует завершить расчеты за 2017 год для устранения кредиторской задолженности, в том числе просроченной. Необходимо направить средства на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений (800 млн рублей), развитие высокотехнологичной помощи (100 млн). Также нужно финансировать мероприятия 2018 года по достижению показателей увеличения заработной платы медработников во исполнение указов президента», — подвел итог обсуждения председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко.

Также в числе приоритетов депутат отметил финансирование в полном объеме строительства онкодиспансера, первый этап реконструкции краевой клинической больницы и финансирование разработки проектно-сметной документации КГБУ «Городская клиническая больница № 20» (50 млн рублей).

Бахарь Владимир Викторович
Бахарь Владимир Викторович
И.о. министра финансов Красноярского края, вице-премьер правительства края
Зайцев Илья Александрович
Зайцев Илья Александрович
Депутат Заксобрания Красноярского края, ведущий ТВК
Янин Вадим Николаевич
Янин Вадим Николаевич
И.о. министра здравоохранения Красноярского края
Данильченко Юрий Михайлович
Данильченко Юрий Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края

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