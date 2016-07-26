На защиту от ЧС и помощь пострадавшим красноярцам выделят 934 млн рублей

На защиту жителей Красноярского края от чрезвычайных ситуаций в 2018 году затратят более 900 млн рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Ирина Пастухова на заседании комитета по безопасности и защите прав граждан Законодательного Собрания.

Финансирование госпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» запланировано на три года. В 2018 году на эти цели направят 928,1 млн рублей, в 2019 — 852,5 млн рублей, в 2020 году — 852,3 млн рублей.

По подпрограмме «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» предусмотрено в следующем году 934,3 млн рублей. Более 15 млн рублей из этой суммы потребуется на дооснащение подразделений КГКУ «Спасатель» — приобретение судна на воздушной подушке, лодок, прицепов, моторов для лодок, комплектов оборудования.

Еще 2,7 млн рублей пойдет на создание и развитие электронных информационно-образовательных комплексов в области безопасности жизнедеятельности, привлечение населения к контролю и выявлению нарушений требований пожарной безопасности.

Финансирование также произойдет по следующим направлениям:

совершенствование автоматизированной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и развитие связи (7,1 млн рублей);

создание, хранение, использование и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (524,3 млн рублей);

личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в крае (255 млн рублей);

социальные выплаты спасателям (1 млн 385 тысяч рублей);

проведение мероприятий по предотвращению ЧС в паводковый период (10 млн рублей);

субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (20 млн рублей), на частичное финансирование расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб (19 млн рублей), на развитие добровольной пожарной охраны (11,7 млн рублей).

Заслушав доклад, председатель комитета Анатолий Самков поднял тему критического состояния техники в подразделениях противопожарной охраны.

«Ситуация катастрофическая: скоро многие автомобильные цистерны выйдут из строя, и пожарная охрана, по сути дела, будет не нужна. Эта проблема копилась годами. Прошу больше внимания уделять нашим краевым учреждениям, в силу нехватки денег это все как-то забывается. А за всеми этими чрезвычайными ситуациями стоят люди», — сказал он.

Также депутаты обсудили работу службы 112, систему «Безопасный город», закон об оказании бесплатной юридической помощи гражданами и другие вопросы.

Планируется, что проект закона края примут в первом чтении на сессии краевого парламента, которая назначена на 16 ноября.