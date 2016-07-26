Бывшего ректора Красноярского вуза осудили за мошенничество и оставили на свободе

Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего ректора Красноярского государственного аграрного университета Николая Цугленка к условному заключению.

Бывшего руководителя вуза обвиняли в том, что вместе с директором компании ООО «ГАУ- Энергоаудит» Иваном Вразовским заключили фиктивные договоры на проведение этой фирмой энергоаудита на объектах университета. Фактически работы никто не проводил. Ущерб министерству сельского хозяйства РФ оценили в 1,699 млн рублей.

После того, как мошенничество вскрылось, оба мужчины лишились своих должностей. Уголовное дело расследовалось краевым управлением ФСБ России.

Сегодня Центральный районный суд Красноярска приговорил Николая Цугленка к 2,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Иван Вразовский получил наказание — 3 года условно с испытательным сроком в 2,5 года. Пока приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре.