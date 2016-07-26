Прокуратура просит возбудить дело о мошенничестве по итогам ремонта проспекта Мира

Прокуратура Красноярского края обвинила структуру мэрии в отсутствии контроля за ремонтом центральных улиц города и просит возбудить дело о мошенничестве.
В ведомстве обнародовали итоги проверки, которую они провели после официального завершения срока контракта по ремонту проспекта Мира и ул. Карла Маркса в Красноярске. Ранее сотрудник прокуратуры уже сообщал о нарушениях, выявленных при укладке асфальто-бетонного покрытия на центральной улице города, но сегодня в прокуратуре пояснили, что проблем намного больше.
Материалы проверки уже передали в краевую полицию, которой предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По мнению прокуратуры, все нарушения стали возможны из-за отсутствия контроля за проведением работ со стороны департамента городского хозяйства и «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства».
Подрядчикам, ООО «ПромСтрой» и ООО ИЦ «СпецПромПроект» предъявили претензии за то, что до сих пор на улице нет новых опор освещения и не установлены дорожные знаки. Это, по мнению сотрудников прокуратуры, нарушает права граждан на безопасное передвижение.
Кроме этого, прокуратура выяснила, что заказчик оплатил ООО ИЦ «СпецПромПроект» работы, которые фактически не проводились на участке от ул. Парижской коммуны до ул. 9 Января. Это привело к искажению данных в документации и «необоснованному расходованию бюджетных средств».
На ул. Карла Маркса работники ООО «ПромСтрой» при укладке асфальта пропустили обязательный этап — укладку полимерной решетки. Это, по мнению экспертов, приведет к тому, что мэрии скоро снова придется искать деньги на ремонт. По этому вопросу прокуратура пока подала представление на имя первого заместителя главы города Красноярска с требованием устранить нарушения и привлечь виновников к ответственности.