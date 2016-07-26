Прокуратура просит возбудить дело о мошенничестве по итогам ремонта проспекта Мира

Прокуратура Красноярского края обвинила структуру мэрии в отсутствии контроля за ремонтом центральных улиц города и просит возбудить дело о мошенничестве.

В ведомстве обнародовали итоги проверки, которую они провели после официального завершения срока контракта по ремонту проспекта Мира и ул. Карла Маркса в Красноярске. Ранее сотрудник прокуратуры уже сообщал о нарушениях, выявленных при укладке асфальто-бетонного покрытия на центральной улице города, но сегодня в прокуратуре пояснили, что проблем намного больше.

Материалы проверки уже передали в краевую полицию, которой предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По мнению прокуратуры, все нарушения стали возможны из-за отсутствия контроля за проведением работ со стороны департамента городского хозяйства и «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства».

Подрядчикам, ООО «ПромСтрой» и ООО ИЦ «СпецПромПроект» предъявили претензии за то, что до сих пор на улице нет новых опор освещения и не установлены дорожные знаки. Это, по мнению сотрудников прокуратуры, нарушает права граждан на безопасное передвижение.

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Кроме этого, прокуратура выяснила, что заказчик оплатил ООО ИЦ «СпецПромПроект» работы, которые фактически не проводились на участке от ул. Парижской коммуны до ул. 9 Января. Это привело к искажению данных в документации и «необоснованному расходованию бюджетных средств».

На ул. Карла Маркса работники ООО «ПромСтрой» при укладке асфальта пропустили обязательный этап — укладку полимерной решетки. Это, по мнению экспертов, приведет к тому, что мэрии скоро снова придется искать деньги на ремонт. По этому вопросу прокуратура пока подала представление на имя первого заместителя главы города Красноярска с требованием устранить нарушения и привлечь виновников к ответственности.