19 жилых домов снесут в Красноярске

В Красноярске снесут 19 многоквартирных домов, которые признали непригодными для проживания. Документ с перечнем зданий опубликован на сайте городской администрации.

На основании заключения межведомственной комиссии неподходящими для жизни людей признали 2-этажные дома в Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском районах города. Комиссия проверяла состояние домов 2 ноября этого года.

Подлежащими сносу признали следующие дома: № 55, 57 и 59 по ул. Кутузова; № 4 и 8 по ул. Турбинной; № 11 и 13 по ул. Армейской; № 331, 333, 341, 421, 439/3 и 439/4 по ул. Семафорной; № 13, 15, 17 и 19 по ул. Добролюбова; № 61а и 61 б по ул. Бебеля.

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Уточнить, когда здания начнут сносить, не удалось — в пресс-службе департамента градостроительства мэрии не отвечали на телефонные звонки.

Кроме того, комиссия признала непригодными для проживания людей два частных дома: ул. Рабочая, 3 и ул. Брянская, 180. Их сносить пока не планируют.