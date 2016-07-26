>
>
19 жилых домов снесут в Красноярске
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

19 жилых домов снесут в Красноярске

9 ноября 18:25
2

В Красноярске снесут 19 многоквартирных домов, которые признали непригодными для проживания. Документ с перечнем зданий опубликован на сайте городской администрации.

На основании заключения межведомственной комиссии неподходящими для жизни людей признали 2-этажные дома в Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском районах города. Комиссия проверяла состояние домов 2 ноября этого года.

Комиссия признала непригодными для проживания дома № 11, 13 на ул. Армейской
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
Сносу подлежат дома № 61а и 61б на ул. Бебеля
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
Снесут 7 домов в Кировском районе
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
На улице Семафорной снесут 6 домов
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
Это дома № 331, 333, 341, 421, 439/3 и 439/4
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
Также снесут дома № 4 и 8 по ул. Турбинной
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
Непригодным признали частный дом № 3 на ул. Рабочей (Железнодорожный район)
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru
Дом № 180 по ул. Брянской также признали непригодным для проживания людей
Скриншот: Дубльгис/Newslab.ru

Подлежащими сносу признали следующие дома: № 55, 57 и 59 по ул. Кутузова; № 4 и 8 по ул. Турбинной; № 11 и 13 по ул. Армейской; № 331, 333, 341, 421, 439/3 и 439/4 по ул. Семафорной; № 13, 15, 17 и 19 по ул. Добролюбова; № 61а и 61 б по ул. Бебеля.

Материалы по теме
«А джакузи у нас за сараем»: как живут в бараках в центре Красноярска
Посмотрели, от чего спешит избавиться город инноваций

Уточнить, когда здания начнут сносить, не удалось — в пресс-службе департамента градостроительства мэрии не отвечали на телефонные звонки.

Кроме того, комиссия признала непригодными для проживания людей два частных дома: ул. Рабочая, 3 и ул. Брянская, 180. Их сносить пока не планируют.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать