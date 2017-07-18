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«А джакузи у нас за сараем»: как живут в бараках в центре Красноярска

«А джакузи у нас за сараем»: как живут в бараках в центре Красноярска

Интернет-газета Newslab.ru
18.07.2017
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Большинство приговоренных — деревянные бараки, но есть в списке и кирпичные двухэтажки. Первый пункт нашего маршрута — район Органного зала. Здесь скоро не станет домов на Декабристов, 18, строения 1 и 2, а также 24/1, 24/2, 24/3.

Дома на Декабристов, 24, — бревенчатые бараки с яркими ставнями и входными дверями ниже уровня двора.
Асфальта во дворе нет. Зато есть лужи, две обездвиженные Оки и много зелени.
Стену сарая подпирают останки инструмента. Оно и понятно: рядом учреждения культуры — музыкальная школа и Органный зал.
Хозяйка двора важно выходит из своей «конуры» с литыми дисками.
Общедоступные карты не знают, где находятся дома № 18, стр. 1 и 2. Если знаете, напишите в комментариях. Возможно, один из них — этот красавчик, спрятавшийся за домом № 18. Жаль, если его снесут. Красивый домик ведь, почти новая кровля, окна заменены и картошечка растет. И это — самый-самый центр Красноярска!

Следующая остановка — доживающий последние дни (или месяцы, а то и годы) барак на Карла Маркса, 32.

Типичный двухэтажный барак с печным отоплением. Крыша из жести. Сторона дома, которая выходит на Маркса, отделана досками, чтоб красивее было.
Раньше домом заведовало Центральное Р.Ж.У. , домоуправление № 8.
Наружная реклама едва ли не из прошлого века. Периодически в городе проходят рейды по борьбе с незаконной наружкой. А тут все законно?
Подъезд № 1. Почтовые ящики на стене, колонка во дворе, дерево в палисаде.
Подъезд № 2. Крыша над входной дверью покрылась мхом. На окне подъезда растут помидоры. Во дворе — разваливающиеся сараи, туалеты и дохлая крыса (наверное, не вынесла известия о сносе).
Когда твою конуру уже снесли, но по соседству разбили красивый газон.

Переместимся на Ленина, 11 а и б, здесь тоже скоро ликвидируют много чего интересного. Но пока жизнь идет своим чередом и ничто не предвещает беды.

Несколько лет назад в этом райончике начался снос старья, но тогда, похоже, сэкономили и расселили не все бараки. Интересно, покупателям дорогих квартир в новостройке нравится такое соседство?
Центр миллионного города, между прочим!
Последнее пристанище «Москвича». А «Таврия» вроде еще жива.
Старые сараи когда-то заменили инновационными — почти стройным рядом бетонных коробок, из которых делают санузлы в панельных домах.
А тут видна находчивость жильцов. У брутального окна форточка открывается наружу, и чтобы удобнее было закрывать, к ней приделали шнурок.
И самое интересное — джакузи прямо во дворе, за сараем. Можно белье полоскать, а можно и принять ванну на свежем воздухе.

Идем на Вейнбаума и Марковского, где еще несколько «старичков» мешают Универсиаде пройти гладко. На этих домах уже висят объявления мэрии о скором расселении и сносе.

Марковского, 55 А. Нетипичный проект. Вход на второй этаж снаружи. Дом обветшал, закрыл глаза-ставни и как будто мечтает об эвтаназии.
Турники, деревья, песочница, сушащийся ковер — классический набор старого двора.
Марковского, 55 Д. Разные двери для входа на разные этажи — интересное решение.
Колонка во дворе. Двор в упадке.
Надпись на стене по старой памяти призывает к порядку. Туалеты ждут последних посетителей.
А почтовые ящики — последних писем.
Вейнбаума, 23. Снаружи дом выглядит необитаемым.
А двор намекает на то, что кто-то живой тут все-таки есть.

Финальная точка нашего похода по аварийному жилью в центре Красноярска — двуэтажка в переулке Транспортном, 6. Кстати говоря, карты Google даже не знают, где находится этот дом, но от ока чиновников он не ускользнул.

Сперва трудно понять, чем Универсиаде может помешать этот затаившийся за Автоспецбазой и утопающий в зелени дом.
Но присмотревшись, замечаешь, что кирпичи выпадают из стен, а на балкон выходить рискованно.
Нет здесь ни турников, ни детской площадки, ни лавочки, ни беседки. Жильцы сами обустроили себе лаунж-зону из того, что было.
Почтовые ящики относительно новые. Но место для их размещения выбрано не самое удачное: все сараи вокруг дома пришли в полную негодность.
И только котик не понимает, какая еще Универсиада? Какое расселение? Какой снос?

Как видите, в центре города полно уголков, жизнь которых мало чем отличается от Водников или Цементников.

В спешке сносить дома, за которые стыдно, будут не только на Ленина и Маркса, но и в других районах Красноярска. Скоро мы покажем, как обстоят дела и там.

Интернет-газета Newslab.ru

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