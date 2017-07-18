«А джакузи у нас за сараем»: как живут в бараках в центре Красноярска

Красноярск готовится к Универсиаде. Кроме строек и ремонтов, в планах мэрии — снос аварийных домов. Недавно появился список зданий, которые помешают гостям Игр культурно отдыхать, и потому будут уничтожены. В центре города таких домов около 20. Мы прошлись по самым интересным адресам. Смотрите, чего нас скоро лишат.

Большинство приговоренных — деревянные бараки, но есть в списке и кирпичные двухэтажки. Первый пункт нашего маршрута — район Органного зала. Здесь скоро не станет домов на Декабристов, 18, строения 1 и 2, а также 24/1, 24/2, 24/3.

Следующая остановка — доживающий последние дни (или месяцы, а то и годы) барак на Карла Маркса, 32.

Переместимся на Ленина, 11 а и б, здесь тоже скоро ликвидируют много чего интересного. Но пока жизнь идет своим чередом и ничто не предвещает беды.

Идем на Вейнбаума и Марковского, где еще несколько «старичков» мешают Универсиаде пройти гладко. На этих домах уже висят объявления мэрии о скором расселении и сносе.

Финальная точка нашего похода по аварийному жилью в центре Красноярска — двуэтажка в переулке Транспортном, 6. Кстати говоря, карты Google даже не знают, где находится этот дом, но от ока чиновников он не ускользнул.

Как видите, в центре города полно уголков, жизнь которых мало чем отличается от Водников или Цементников.

В спешке сносить дома, за которые стыдно, будут не только на Ленина и Маркса, но и в других районах Красноярска. Скоро мы покажем, как обстоят дела и там.

Интернет-газета Newslab.ru