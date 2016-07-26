Бизнес Красноярского края выбирает управляемый Wi-Fi «Ростелекома»

За октябрь 2017 года число пользователей услуги «Ростелекома» «Управляемый Wi-Fi» на территории Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» увеличилось на 30 %.

В числе активных пользователей сервиса — представители как малого, так среднего и крупного бизнеса. Наибольшей популярностью эта услуга пользуется у банков.

«Управляемый Wi-Fi» представляет собой решение для организации гостевого беспроводного доступа в Интернет. Авторизации пользователей в зоне действия Wi-Fi осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Компании — пользователи этого сервиса могут организовать Wi-Fi сеть на территории фронт-офиса, обеспечив тем самым высокоскоростной интернет-доступ для своих клиентов. При этом нет необходимости покупать, настраивать оборудование и обеспечивать его эксплуатацию самостоятельно. Всё это сделают специалисты «Ростелекома».

«Это перспективное решение, в первую очередь, для тех компаний, которые работают с клиентами, — рассказал директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Его преимущества — абсолютно прозрачный Wi-Fi доступ „под ключ“ с возможностью гибкой настройки и экономии на покупке оборудования, обслуживании сети. Еще одним важным плюсом этой услуги является круглосуточная техническая поддержка, которая не уйдет на выходные или в отпуск».

Кроме того, подключив сервис «Управляемый Wi-Fi», предприятие сможет управлять настройками сетей и доступом, размещать рекламную или справочную информацию на приветственной web-странице: условия рекламных акций, меню, афишу, каталог и многое другое. Для гостевого доступа, в полном соответствии с российским законодательством, поддерживается смс-авторизация пользователей по номеру мобильного телефона.

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Выбирая «Управляемый Wi-Fi», бизнес преследует две основные цели — повысить лояльность посетителей и использовать этот сервис как возможность познакомить их с информацией об актуальных предложениях компании.

Для подключения услуги необходимо оформить заявку на сайте или обратиться к менеджеру «Ростелекома» и подписать договор на оказание услуги. После этого специалисты «Ростелекома» установят и настроят оборудование. При этом, необходимо будет оплатить только организацию сети и интернет, рассылка пользователям смс с паролем будет осуществляться бесплатно.

Получить дополнительную информацию об услуге и подключиться к ней можно на сайте компании www.rt.ru или по телефону: 8-800-200-3000.