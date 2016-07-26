32 студента Красноярского края получат стипендии от СГК

В Красноярском крае завершился конкурс на получение именной стипендии, который Сибирская генерирующая компания ежегодно объявляет для привлечения на свои предприятия будущих квалифицированных специалистов, поощрения сотрудников, повышающих образовательный уровень, и продолжателей трудовых династий энергетиков.

В этом году сертификаты на выплату стипендии будут вручены 32 студентам.

В Красноярском филиале, по результатам оценки представленных на конкурс анкет, в номинации «Будущие энергетики» отобраны 12 способных и целеустремлённых студентов очных отделений вузов и ссузов, которые показывают серьёзные академические успехи, участвуют в проектной и инновационной деятельности, социально значимых мероприятиях, активны в творчестве и спорте. Большинство из них обучаются на кафедре «Тепловые электрические станции» Политехнического института СФУ.

Вторая номинация конкурса — «Потенциал компании» предусматривает поддержку работников СГК, эффективных на своих должностях, стремящихся ко всестороннему развитию и углублению профессиональных знаний по ступеням бакалавриат, магистратура и аспирантура. Конкурсная комиссия поощрила 13 таких сотрудников.

В номинации «Новая смена» сертификаты получат 7 студентов, которые собираются пойти по стопам старших членов своих семей — сотрудников предприятий Сибирской генерирующей компании.

По словам третьекурсника отделения «Электрические станции и подстанции» Назаровского энергостроительного техникума Виктора Иванова, начисление ему именной стипендии — это приятный бонус и стимул в дальнейшем проявлять ещё большее старание. «Я успешно сдаю сессии, занимаю призовые места на предметных олимпиадах, поэтому решил подать заявку на конкурс. Но победа всё равно была для меня до некоторой степени неожиданностью. Теперь буду намечать новые цели и стремиться их достичь», — рассказал он.

«Инвестиции в талантливую и амбициозную молодёжь, которая выбрала делом жизни профессию „энергетик“, проявляет успехи в учёбе, интерес к общественной жизни, занимается научными разработками и настроена на карьерный рост — это вклад в развитие потенциала нашей компании и всей энергоотрасли. Ведь высококвалифицированные кадры — главный ресурс производства», — отметила начальник отдела подбора, оценки, развития персонала Красноярского филиала СГК Евгения Фадина.

Свидетельства о присвоении звания «Именной стипендиат Сибирской генерирующей компании» успешным и амбициозным студентам вручаются ежегодно.