Будущие энергетики Красноярска проходят практику на предприятиях СГК

В этом году студенты СФУ проходят производственную и учебную практику на предприятиях Сибирской генерирующей компании по заранее утвержденным индивидуальным заданиям. В июле практикантов принимают все Красноярские ТЭЦ, теплотранспортная компания (КТТК) и Назаровская ГРЭС.

В соответствии с выбранной специализацией, практикантам предложено пройти стажировку в турбинном, котельном или химическом цехах станций в новом формате. Вместо несложной «бумажной» работы, которую обычно поручают студентам на практике, на предприятиях сделали ставку на исследовательские проекты и решение изобретательских задач. Например, студенты возьмутся за разработку прибора для контроля толщины антикоррозийной защиты оборудования, проведут анализ возможности применения «сухого» метода очистки дымовых газов от серы, создадут 3D-схему трассировки шлакопроводов.

Начальник отдела по работе с персоналом Красноярской ТЭЦ-2 Марина Бондаренко рассказала: «Наши специалисты заранее проработали темы для студентов. Мы старались выбирать интересные направления, которые впоследствии можно использовать как базу для дипломного проекта. И, конечно же, мы надеемся получить практическую пользу от сотрудничества с молодёжью и свежий взгляд на привычные нам процессы».

Помимо 35 студентов второго и третьего курсов специальности «Тепловые электрические станции» Сибирского федерального университета, предприятия СГК принимают этим летом учащихся других высших и средних учебных заведений: Сибирского государственного технологического университета, СибГУ им. Решетнева, Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, Назаровского энергостроительного техникума.

«Мы давно сотрудничаем с этими учебными заведениями», — говорит начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Красноярского филиала СГК Марина Казанцева, — «в том числе, так мы формируем свой кадровый резерв. Ведь многие студенты, прошедшие у нас практику, после получения специальности приходят к нам работать».