Уникальную конференцию в СФУ по ленд-лизу посвятили дате первого перелёта по трассе «Аляска-Сибирь»

10 ноября в Сибирском федеральном университете стартовала Международная научно-практическая конференция «Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия против общего врага. 75 лет Красноярской воздушной трассе (Аляска-Сибирь)».

В рамках конференции проходит работа в трёх тематических секциях: ленд-лиз, перегон самолётов на фронт и роль красноярского аэропорта, а также работа поисковых отрядов. В пленарном заседании и круглом столе примут участие историки, архивисты, краеведы, представители общественных движений и организаций, поисковые отряды из Иркутской области, Якутска, Хабаровска, Москвы и США.

Как рассказал один организаторов мероприятия и сотрудник музея Военно-инженерного института СФУ Вячеслав Филиппов, история уникальной трассы «Аляска-Сибирь» неразрывно связана с историей участия Красноярского края в Великой Отечественной войне.

«Первый испытательный перелёт по трассе завершился 11 ноября 1942 года. Поэтому дата является для нас ключевой именно в эти дни, 75 лет спустя мы проводим свою конференцию. Значимость трассы уникальной длиной 6 500 километров трудно переоценить, уже в течение двух недель первые самолёты были отправлены под Сталинградский фронт. Всего за три года работы трассы через Красноярск прошло 8 094 самолёта — это очень большое количество».

В свою очередь, директор Гуманитарного института Денис Гергилёв, рассказал о роли университета в исследовании периода Великой Отечественной войны и работе поисковых отрядов по увековечению памяти погибших лётчиков.

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«Конференция — промежуточный итог большой кропотливой работы. Сибирский федеральный университет, в частности Гуманитарный и Военно-инженерный институт на протяжении нескольких лет ведут научные исследования и поисковые работы не только в крае, но и в разных точках России. Так, наши студенты выезжают на места боевых действий и проводят раскопки неучтённых воинских захоронений, отдавая дань памяти всем погибшим соотечественникам. В поле зрения ученых-историков СФУ: маршруты взаимодействия с союзниками, технические характеристики самолетов ленд-лиза в сравнении с советской техникой, история военных аэропортов, работа авиационных частей того периода и их вклад в Победу и многое другое».

В рамках конференции в холле библиотеки СФУ открыты несколько выставок:

«До фронта не долетели» (экспонаты с мест катастроф самолетов ленд-лиза из фондов музея Военно-инженерного института СФУ);

«Красноярская воздушная трасса в литературе и материалах СМИ;

Выставка постеров художников разных стран — «Авиационный ленд-лиз США-СССР»;

Книги, статьи из газет и журналов из фондов музея ВИИ СФУ;

Выставка личных вещей, фотографий и документов ветеранов трассы «Памяти отцов». (Музей ВИИ СФУ совместно с Музеем «Мемориал Победы»);

Выставка работ победителей конкурса детских рисунков.

Конференция проходит по адресу: пр. Свободный, 79/10 (Библиотека СФУ). Вход на выставки свободный.