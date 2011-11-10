В Эвенкии женщина увезла ребенка от врачей в тундру и теперь ответит за его смерть

Жительница Эвенкии отказалась от лечения ребенка после операции на сердце. В ее отношении возбудили уголовное дело, сообщили представители краевого следственного управления.

По предварительной версии следствия, четырехлетнему мальчику провели операцию на сердце в Красноярске. Неделю ребенок провел в стационаре, после чего его выписали, но рекомендовали каждые 3-4 дня проходить анализы, чтобы контролировать действия препаратов для разжижения крови и корректировать его дозу. Через несколько дней 24-летняя женщина обратилась к педиатру в Туре и написала отказ от медицинской помощи.

«Достоверно зная об отсутствии в условиях фельдшерско-акушерского пункта по месту жительства контроля показателей крови, а также вопреки запретам медицинских работников покидать поселок Тура, где имеется возможность осуществить указанный контроль, мать вылетела совместно с ребенком домой в поселок Эконда. Спустя 4 дня мальчик скончался от внутреннего кровотечения», — рассказали в следственном управлении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.