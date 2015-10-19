Следователи: умершего во время бега школьника не освобождали от физкультуры

После смерти ученика в красноярской школе следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Днем 17 октября в школе № 12 во время урока физкультуры умер 10-летний школьник. Как пояснили следователи, на пробежке мальчик упал и потерял сознание. Первую помощь ему пытался оказать школьный медработник, а затем приехала скорая помощь. Реанимационные мероприятия не помогли и мальчик умер. Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза, но по предварительной версии, он умер из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

Во время проверки следователи опросили родителей, учителей и школьного врача, а также затребовали документы из медицинских учреждений, где мальчик наблюдался. Сегодня в управлении сообщили, что по итогам проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Известно, что у мальчика не было освобождения от посещения уроков физкультуры.

«Будет проверена правомерность заключения врачей о том, что мальчик мог посещать уроки физкультуры в общем порядке. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказываемой медицинской помощи», — пояснили в следственном управлении.

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