Потребители «Красноярскэнергосбыта» могут выиграть 35 тысяч рублей для оплаты ЖКУ

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу «РусГидро») подключилось к акции «Год без хлопот», организованной Сибирским банком ПАО «Сбербанк». Оплачивая квитанции энергосбытовой компании с помощью Сбербанка, можно выиграть 35 тысяч рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2018 году.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 15 декабря 2017 года совершить оплату услуг ЖКХ (в том числе по квитанциям от «Красноярскэнергосбыта») на сумму не менее 500 рублей с помощью любого удобного сервиса Сбербанка: «Автоплатеж», «Сбербанк Онлайн», через банкоматы и в филиалах банка — с использованием банковской карты.

После этого необходимо зарегистрироваться в акции, заполнив форму на промо-странице либо отправив смс-сообщение на номер 3443 с текстом: «Акция» и уникальный номер платежа, который указан в чеке (СУИП, 12 цифр и 4 английские буквы).

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По итогам акции «Год без хлопот» будут определены победители, которые получат главные денежные призы в размере 35 тысяч рублей, а также 450 обладателей призов в размере 300 рублей на счет мобильного телефона.

С подробной информацией, а также полными правилами акции, можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».