Красноярский край признали лучшим регионом для майнинга криптовалют

Эксперты посчитали стоимость электричества и логистику и признали Красноярский край самым привлекательным регионом для майнинга. Об этом со ссылкой на Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ) сообщило издание РБК.

В ассоциации провели исследования привлекательности регионов России для майнинга криптовалют — предоставления вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Этот процесс требует большого количества электроэнергии, наличия резервов свободных мощностей, доступности региона и развитости телекоммуникационной инфраструктуры.

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Лучшее соотношение этих параметров эксперты нашли в Красноярском крае. Идеальными для этой цели оказались три города — Красноярск, Дивногорск и Железногорск. Стоимость электроэнергии здесь составляет 2,41 рубль зи кВт/час, что несколько выше, чем в соседних Хакасии и Иркутской области (2,01 и 2,14 рублей за кВт/час соответственно), но доступность и телекоммуникационные возможности выше. Кроме того, для охлаждения майнинговых ферм можно использовать воду из Енисея. Затем, по мнению экспертов, ее можно использовать для отопления других объектов, что дополнительно увеличит эффективность проекта.

Несмотря на благоприятные условия, майнингом в Красноярском крае почти никто не занимается. Основные фермы размещены в Москве и Московской области, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Томской и Челябинской областях и в Татарстане.