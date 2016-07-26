В Хакасии конкурсный управляющий ЖКХ купил лотерейные билеты для погашения миллионных долгов

В республике Хакасия конкурсный управляющий муниципального жилищно-коммунального предприятия купил лотерейные билеты, чтобы таким образом погасить долг почти в 40 млн рублей.

«Уважаемые кредиторы, мое решение продиктовано пониманием того что расчёт по обязательствам должника возможен только благодаря чуду. Лотерея это шанс. Призрачный, но шанс», говорится официальном сообщении конкурсного управляющего Александра Николаюка, опубликованном в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сто билетов на общую сумму 10 тыс. рублей управляющий купил за деньги из кассы должника. Он рассчитывает, что весь возможный выигрыш будет распределен между кредиторами.

Муниципальное предприятие обслуживает жилищно-коммунальное хозяйство поселка Вершина Теи. На конец 2016 года долг МУПа превысил 37 млн рублей. В поселке проживает около 3,5 тыс. человек.