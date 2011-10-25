Красноярскую УК уличили в самовольном начислении платы за коммунальные услуги

24 октября Красноярский филиал Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в структуру СГК) направил заявление в прокуратуру Красноярского края с просьбой провести проверку деятельности и привлечь к уголовной ответственности директора УК «Комфортный дом».

Причина обращения — самоуправство в начислении платы за коммунальные услуги, сбор денежных средств жителей 61 многоквартирного дома за водоснабжение и водоотведение, а также самовольные действия по ограничению/отключению ресурсов, предоставляемых собственникам жилых помещений не жилищной организацией.

В частности, 20 октября сотрудники УК отключили холодную воду в доме по адресу: ул. 2-ая Краснодарская, 5а. Так управляющая компания «Комфортный дом» хотела заставить жителей дома оплачивать коммунальные ресурсы, поставщиком которых она не является.

Эта жилищная организация не имеет договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями — АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ООО «КрасКом». По данным на 20 октября, она имеет перед ними задолженность 3 млн 166 тысяч рублей. Однако в своих квитанциях ежемесячно указывает суммы на оплату коммунальных ресурсов, отмечают в компании. Красноярский филиал Сибирской сбытовой компании неоднократно обращал внимание жителей дома на необоснованность требований УК «Комфортный дом». Начиная с августа, ресурсоснабжающая организация направляет прямые квитанции за услуги теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения жителям домов, управляемых «Комфортным домом».

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Адреса домов под управлением УК «Комфортный дом»: ул. 1-я Смоленская, 2б; ул. 2-я Смоленская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; ул. 3-Смоленская 5, 11; ул. Малиновского, 2, 6, 18, 20, 30; ул. Краснодарская, 40; ул. Армейская, 7, 11, 13, 19; ул. Курчатова, 6; ул. Воронова, 12в; ул. Партизана Железняка, 11б, 44а; ул. Спандаряна, 19, 23, 25, 27, 35, 37; ул. Никитина, 4а, 6, 18; ул. 6-я Полярная 5; ул. Шахтеров, 2б/1, 2б/2, 2б/3, 2б/5, 2б/6; ул. 2-я Краснодарская, 5, 5а, 5б, 6, ул. Бабушкина 19; ул. Калинина, 63/1, 63/2, 76; ул. Цимлянская, 49, 52, 56, 62, 64, 65, 72, 96; ул. Юбилейная, 38.

Как отметил директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин, подобное поведение со стороны жилищных организаций Красноярска не редкость.

«Это становится тенденцией, когда управляющая компания получает многоквартирный дом не в целях управления, а с намерением собрать денежные средства и уйти с рынка услуг ЖКХ. В данную сферу часто приходят компании-пустышки, которые ничего не имеют у себя в активе, деятельность которых ничем не обеспечена. Владельцам квартир надо серьезнее подходить к выбору жилищной организации — смотреть, есть ли у компании опыт управления домами, какой персонал имеется, и нет ли у неё просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями», — отметил он.

Сибирская генерирующая компания ежемесячно публикует списки жилищных организаций-неплательщиков с указанием суммы долга в рамках программы «Платеж и порядок».