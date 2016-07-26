В Зеленогорске впервые пройдет чемпионат «Юные профессионалы Росатома»

Завершился прием заявок на участие в межтерриториальном чемпионате «Юные профессионалы Росатома» среди школьников из городов присутствия АО «ТВЭЛ», который пройдет в Зеленогорске 7 и 8 декабря. Генеральным спонсором чемпионата выступило АО «ПО «Электрохимический завод».

Чемпионат — ключевое мероприятие проекта «Школьный технопарк», задача которого — создать условия для ранней профориентации школьников в области атомной энергетики и промышленности. Мероприятие организовано по методике Junior Skills — по заданиям, разработанным на основе кейсов производственных задач предприятий атомной отрасли.

Решение о проведении чемпионата было принято на заседании координационного совета физико-математических лицеев городов присутствия АО «ТВЭЛ», прошедшем в июне 2017 года на IX Международном форуме «АТОМЭКСПО» в Москве.

Мероприятие является сетевым и проводится с использованием ресурсов всех городов присутствия АО «ТВЭЛ». В состав рабочих групп по подготовке чемпионата вошли представители образовательных учреждений Глазова, Новоуральска, Северска, Зеленогорска, сотрудники НИЯУ МИФИ, МУП ЭС, а также работники предприятий АО «ТВЭЛ»: АО «ЧМЗ», АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «СХК». Также представители этих предприятий и организаций примут участие в чемпионате в качестве экспертов.

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Соревнования пройдут на четырех площадках: в центре «Перспектива» (компетенции «Мобильная робототехника» и «Инженерный дизайн»), в центре «Витязь» («Электроника», «Медийная журналистика»), в физико-математическом лицее № 174 («Прототипирование», «Лабораторный

химический анализ»). В Зеленогорском техникуме промышленных технологий и сервиса впервые пройдут соревнования по компетенции «Электромонтажные работы». Всего в состязаниях примут участие более ста школьников из Глазова, Северска, Зеленогорска и Новоуральска.

Для участников также предусмотрена культурная программа — экскурсии, мастер-классы, лекции, тренинги, интеллектуальные игры. В рамках деловой программы пройдет круглый стол, на котором обсудят перспективу включения и других «атомных» городов в программу «Юные профессионалы Росатома».