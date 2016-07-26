Newslab.ru и клиника «Варикоза нет» определили победителей совместного квиза

Интернет-газета Newslab.ru совместно с красноярской клиникой лазерной хирургии «Варикоза нет» определили победителей квиза о варикозе.

Читателям было предложено ответить на 7 вопросов о заболевании, повысить свои знания о его последствиях и способах лечения, а также попытать удачу в розыгрыше подарочных сертификатов на услуги клиники «Варикоза нет».

Случайным образом было разыграно 10 сертификатов на сумму 2000 рублей. Для участия требовалось поделиться результатом квиза во «Вконтакте». Победители определились случайным образом: Марина Репина, Елена Остыловская, Ольга Зырянова, Мария Винокурова, Екатерина Бабина, Яна Мосянз, Надежда Голубь, Наталья Селецкая, Анастасия Томова, Екатерина Перова.

Узнать больше о лечении варикоза можно на сайте варикоза-нет.рф.