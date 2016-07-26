Красноярский вертолетчик стал лучшим пилотом МЧС России (видео)

Пилота вертолета из Красноярска признали самым профессиональным в системе МЧС России. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре МЧС.

Николай Шаров работает в Красноярском авиационно-спасательном центре с мая 2013 года. До этого он был военным летчиком и служил сначала в Забайкалье, а затем в Красноярском крае. После выхода на пенсию, пилот выбрал работу в спасательном ведомстве, отметили в пресс-службе. В воздухе Николай Шаров провел больше 3 тысяч часов.

«Это была реализация давнишней, детской мечты. Устать невозможно, когда ты идешь с удовольствием на работу и она тебе нравится. Каждый полет — это что-то новое. Однажды я услышал такое выражение: спасти человека — это счастье. Я это испытал на себе и убедился в этом», — пояснил пилот.

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Коллеги отмечают, что в дополнение к своей работе пилота, Николай Шаров выполняет функции инструктора. «У нас все лётчики первоклассные, но Николай Николаевич пользуется особым авторитетом. У него никогда не бывает сбоев в работе, задания руководства выполняет только с оценкой „отлично“ и даже лучше», — отметил врио замначальника авиационно-спасательного центра Константин Ельников.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС представило пилота к ведомственной награде, а награду за победу в профессиональном конкурсе он получит 4 декабря, на мероприятии в Москве.