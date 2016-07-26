В Красноярском аэропорту «Емельяново» аварийно сел самолет

В Красноярском аэропорту «Емельяново» благополучно посадили аварийный самолёт. Информацию об этом опубликовали на портале 112.krskstate.ru.

О посадке самолёта оперативные службы сообщили в 18:32. Известно, что все прошло благополучно, никто в происшествии не пострадал.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что во время взлета самолета авиакомпании Utair, который улетал из Красноярска в Томск, экипаж почувствовал в кабине запах дыма. Командир воздушного судна ATR-72-500 на борту которого было 67 пассажиров, принял решение вернуться.

После посадки пассажиров и экипаж эвакуировали из самолета. Сейчас они находятся в аэропорту. Причины происшествия выяснят специалисты Росавиации. В Томск пассажиры отправятся завтра в 4:30 утра. Авиакомпания отправила за ними самолет из Сургута.

«Ситуация полностью контролировалась экипажем, пилоты авиакомпании имеют необходимую подготовку к подобным ситуациям и многократно отрабатывают их на тренажерах. По данному факту будет проведено расследование, в ходе которого будут установлены причины произошедшего», — заверили в пресс-службе авиакомпании Utair.