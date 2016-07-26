Красноярская авиакомпания заработала 15 млн рублей на полетах без лицензии

Авиасервисная компания из Красноярска два года возила пассажиров, хотя не имела соответствующей лицензии. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство возбудили в отношении директора ООО «АСК «Кречет» по итогам проверки. Как выяснилось с 2016 года и по настоящее время компания перевозила персонал и груз сторонних организаций, хотя не имела лицензии на этот вид деятельности.

В Красноярской транспортной прокуратуре Newslab.ru подтвердили, что перевозки не были разовыми, а проводились систематически. Незаконная предпринимательская деятельность принесла доход больше 15 млн рублей.

При этом, согласно данным сервиса «Контур.Фокус», фирма принимала участие в госзакупках. В октябре и ноябре 2016 года она предлагала свои услуги по предоставлению воздушного судна для санитарной авиации и доставке оперативного персонала на вахты. К конкурсным процедурам фирму допустили, но не признали победителем.