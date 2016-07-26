В красноярской школе открылся современный детский городок

Проект территории семейного отдыха и досуга «Ястынка» в 2017 году стал победителем грантового конкурса РУСАЛа. Теперь во дворе школы № 152 в Советском районе (ул. Ястынская, 9д) появилась новая площадка с уличными тренажерами и гоночной трассой. Проект «Ястынка» получил 2 млн рублей.

В рамках проекта во дворе школы № 152 в ноябре открылась современная спортивно-игровая площадка. Это новый формат общественного пространства, когда на смену школьному двору приходит открытая территория семейного досуга. «Ястынка», по замыслу организаторов, станет центром притяжения для детей и родителей большого микрорайона в Северном. Здесь уже появились сцена, зеленая зона, велопарковка, площадки с уличными тренажерами и оборудование для занятий спортом людей с повышенными потребностями. Подобный уличный комплекс стал первым среди красноярских школ.

«Этот проект во время общественного голосования активно поддержали жители микрорайона. За него проголосовали около 3 тысяч человек. А значит, он действительно нужен и важен. Именно поэтому экспертный совет, который прежде всего оценивает востребованность всех инфраструктурных проектов жителями, принял решение о выделении финансирования, — отметил Евгений Курьянов, управляющий директор АО „РУСАЛ Красноярск“. — Мы уверены, что для района, в котором живет много сотрудников нашей компании, площадка для отдыха, прогулок, занятий спортом, семейных и районных праздников и соревнований стала важным приобретением».

Площадь парка — около 2,5 тысяч квадратных метров, здесь высажено уже около 200 берез, а весной все желающие смогут протестировать главную изюминку площадки — прорезиненную гоночную трасу для радиоуправляемых машинок.