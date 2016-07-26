Дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новака стала звездой бала журнала Tatler (видео)

Вечером 23 октября в Москве прошел седьмой ежегодный бал дебютанток журнала Tatler, на котором собралась вся светская Москва. Дебютанток в Колонный зал Дома Союзов доставили 12 автомобилей Bentley. Все гости были в дорогих украшениях и нарядах, которые предоставили организаторы мероприятия.

Этот бал считается первым выходом в свет дочерей известных артистов, бизнесменов, спортсменов и политиков. Обычно дебютантки приходят с родителями и другими родственниками. Возраст участниц разный: кто-то еще ходит в школу, а кто-то заканчивает вуз. В этом году бал посетили дочери фигуристки Татьяны Навки и певца Александра Малинина, внучка поэта Иосифа Бродского, прапраправнучка балерины Матильды Кшесинской. Внимание многих привлекла Алина Новак, дочь 46-летнего министра энергетики России Александра Новака, который в 2007-2008 годах был первым заместителем губернатора Красноярского края.

Судя по странице девушки в социальной сети, в 2016 году она также присутствовала на мероприятии вместе с родителями, но не в качестве дебютантки. А в этом году предстала перед москвичами при полном параде.

💘 #tatlerball2017 Публикация от Alina Aleksandrovna (@alina.n) Окт 24 2017 в 12:24 PDT

По традиции, дебютантки исполнили свой первый вальс.

Princess’s fairytale✨💖 #tatlerball2017 Публикация от Alina Aleksandrovna (@alina.n) Окт 24 2017 в 2:31 PDT

По данным федеральных СМИ, Алина Новак намеревается пойти по стопам отца, поэтому учится на четвертом курсе международно-правового факультета МГИМО по специальности «энергетика». Она уже успела пройти стажировку в посольстве России в Испании, где занималась переводами и документацией.