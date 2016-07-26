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Дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новака стала звездой бала журнала Tatler (видео)
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Дочь бывшего красноярского чиновника Александра Новака стала звездой бала журнала Tatler (видео)

25 октября 9:31
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Вечером 23 октября в Москве прошел седьмой ежегодный бал дебютанток журнала Tatler, на котором собралась вся светская Москва. Дебютанток в Колонный зал Дома Союзов доставили 12 автомобилей Bentley. Все гости были в дорогих украшениях и нарядах, которые предоставили организаторы мероприятия.

Этот бал считается первым выходом в свет дочерей известных артистов, бизнесменов, спортсменов и политиков. Обычно дебютантки приходят с родителями и другими родственниками. Возраст участниц разный: кто-то еще ходит в школу, а кто-то заканчивает вуз. В этом году бал посетили дочери фигуристки Татьяны Навки и певца Александра Малинина, внучка поэта Иосифа Бродского, прапраправнучка балерины Матильды Кшесинской. Внимание многих привлекла Алина Новак, дочь 46-летнего министра энергетики России Александра Новака, который в 2007-2008 годах был первым заместителем губернатора Красноярского края.

Судя по странице девушки в социальной сети, в 2016 году она также присутствовала на мероприятии вместе с родителями, но не в качестве дебютантки. А в этом году предстала перед москвичами при полном параде.

💘 #tatlerball2017

Публикация от Alina Aleksandrovna (@alina.n) Окт 24 2017 в 12:24 PDT

По традиции, дебютантки исполнили свой первый вальс.

Princess’s fairytale✨💖 #tatlerball2017

Публикация от Alina Aleksandrovna (@alina.n) Окт 24 2017 в 2:31 PDT

По данным федеральных СМИ, Алина Новак намеревается пойти по стопам отца, поэтому учится на четвертом курсе международно-правового факультета МГИМО по специальности «энергетика». Она уже успела пройти стажировку в посольстве России в Испании, где занималась переводами и документацией.

Алина Новак
Фото: www.tatler.ru
Репер Василий Вакуленко (Баста) с женой Еленой и дочерьми Марией и Василисой
Фото: www.tatler.ru
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова с братом Микой
Фото: www.tatler.ru
Продюсер Яна Рудковская с сыном Александром (в сети известен как Гном Гномыч)
Фото: www.tatler.ru
Устинья Малинина с мамой Эммой и папой Александром
Фото: www.tatler.ru

Новак Александр Валентинович
Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федерации. Бывший премьер-министр Красноярского края

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