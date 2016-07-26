Угольщики и ученые обсудили в Красноярске развитие отрасли и новые технологии

В Красноярске проходит III Научно-практическая конференция, организатором которой выступила Сибирская угольная энергетическая компания при поддержке Института проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН) и Научно-исследовательского института открытых горных работ (НИИОГР) из Челябинска.

Одним из главных событий форума стало пленарное заседание с участие представителей российских угольных предприятий и научного сообщества.

На нем горные инженеры и ученые обсудили вопросы развития угледобывающей отрасли, оснащение и перевооружение предприятий, модернизацию оборудования и техники, а также внедрение современных технологий по снижению воздействия угледобычи на окружающую среду.

По словам заместителя генерального директора — директора по производственным операциям АО «СУЭК» Владимира Артемьева, в первую очередь компания инвестирует в обновление техники. Эти мероприятия позволили не только увеличить объемы угледобычи, но и вывести ее на новый уровень эффективности, безопасности и экологичности.

Тему технического переоснащения предприятий на пленарном заседании продолжил директор ИПКОН РАН, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Валерий Захаров. В своем выступлении он подтвердил, что технологии горных работ совершенствуются, подчеркнув, что при увеличении объемов не стоит забывать и о бережном отношении к окружающей среде.

«Сейчас совершенствуется техника и технология добычи, есть достаточно много новых решений. Есть дистанционное и роботизированное управление, в том числе его внедряют в СУЭК. Одновременно мы обязаны решать задачи более бережного отношения к окружающей среде. Это касается и поверхностных слоев литосферы, и гидрогеологии, и атмосферы. Необходимо внедрять новые технологические решения в этом вопросе», — прокомментировал Валерий Захаров.

По его мнению, применение новых технологий сейчас сдерживается устаревшими нормами и правилами. Захаров сообщил, что в ближайшие два года научное сообщество и угледобывающие компании планируют сформировать пакет документов, который впоследствии должен учесть новшества, подходы и инновационные решения для горных работ.

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Продолжил тему начальник управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Геннадий Ермак. Он рассказал, что новые системы управления промышленной безопасности позволяют снижать аварийность и смертельный травматизм. «На сегодняшний день технический уровень обеспечения безопасности в угольной отрасли, без сомнения, один из самых высоких в промышленности. Это произошло во многом за счет технической политики угледобывающих предприятий», — отметил он.

О развитии угольной отрасли в своем выступлении рассказал генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров. Он подчеркнул, что высоких результатов на протяжении нескольких лет компании удается достичь благодаря поставленной цели — «работать на опережение».