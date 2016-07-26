Школа национальных видов спорта может появится в Красноярском крае

В Красноярском крае могут открыть региональную школу по национальным видам спорта. С такой инициативой выступили участники круглого стола, который прошел сегодня в Законодательном Собрании края и был посвящен развитию северного многоборья.

Северное многоборье — один из популярных видов спорта коренных малочисленных народов Севера. Оно включает в себя пять дисциплин: прыжки через нарты, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, бег с палкой по пересеченной местности и тройной национальный прыжок. Спортсмены Красноярского края ежегодно занимают призовые места по северному многоборью на соревнованиях разных уровней. Президентом федерации по северному многоборью в России является депутат Законодательного Собрания края Павел Семизоров.

На круглом столе о развитии этого вида спорта доложили представители северных территорий края. Так, на Таймыре с 1998 года спортсмены принимают участие в соревнованиях и имеют хорошие результаты. За это время 21 человек выполнил звание мастера спорта России, кандидатами в мастера спорта стали более 40 человек, свыше 500 человек получили массовые разряды.

«В 2013-2014 годах у нас начался спад, снизилось количество занимающихся, уходили тренеры. Мы проанализировали все эти моменты, разработали и приняли два документа. Это концепция развития северного многоборья на территории Таймыра и муниципальный проект „Северное многоборье каждой школе“. Суть этого проекта в том, что на третьем уроке физкультуры все дети в школах приобщаются к северному многоборью. Школьные учителя физкультуры для этого проходили специальные мастер-классы. Детей такое нововведение заинтересовало, количество занимающихся в детско-юношеской спортшколе увеличилось. На соревнования ребята выезжают дважды в год. В следующем году район планирует выделить 6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для легкоатлетического манежа в Дудинке», — рассказал заместитель директора «Детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта им. А. Г. Кизима» Владимир Щелконогов.

В Эвенкийском районе спортсмены также показывают хорошие результаты, становятся чемпионами и призерами соревнований. По словам директора детско-юношеской спортивной школы Центра физической культуры Эвенкийского муниципального района Александра Прилепо, в ближайшее время в районе увеличат количество секций и специалистов, а в программу школьной спартакиады включат северное многоборье. На все мероприятия по этому направлению муниципалитет направляет 5,5 млн рублей.

Представители Туруханского района обратили внимание участников круглого стола на нехватку спортивного инвентаря. Тренер-преподаватель Павел Лукьянов рассказал: «В некоторых школах нет даже нормального комплекта нарт, живем за счет того, что приобреталось ранее, работаем на энтузиазме». Также он отметил, что нужны новые методики для обучения тренерскому мастерству, а маленьким спортсменам следует чаще выезжать на соревнования.

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В ходе обсуждения участники круглого стола отметили, что помимо достойной заработной платы, тренерам необходимо создавать благоприятные условия труда. Специалисты также подняли вопрос о федеральных стандартах, социальной защищенности и часовой нагрузки на тренеров. Для популяризации спорта участники мероприятия предложили тесно сотрудничать со СМИ. «Нужно как-то рассказывать детям о северном многоборье: через литературу, сказки, приводить в пример известных людей, которые в детстве занимались этим видом спорта. Это поможет нам привлечь новых спортсменов», — отметил Павел Семизоров.

Участники высказали инициативу о создании в Красноярском крае школы национальных видов спорта. По мнению специалистов, это позволило бы проводить больше соревнований и фестивалей не только по северному многоборью, но и по другим традиционным видам спорта. Кроме того, школа позволила бы сконцентрировать финансовые средства и распределять их равномерно на те или иные цели.

Также одним из предложений стало тесное сотрудничество с вузами края. Павел Семизоров сообщил участникам круглого стола, что уже сейчас ведутся переговоры по открытию кафедры национальных видов спорта в университете.

«Десять лет назад объединились три региона — Эвенкия, Таймыр и Красноярский край. Представители коренных народов Севера уважают, почитают свою культуру. А национальные виды спорта, как, например, и национальные языки — это неотделимая часть культуры. Сегодня мы подводим промежуточные итоги, оцениваем, чего добился край за прошедшее десятилетие в этом виде спорта. Это действительно очень важный национальный культурный компонент народов Севера. В дальних поселках очень трудно воспитать мастеров спорта по боксу, футболу, волейболу, хоккею, но есть примеры, когда из жителей Таймыра и Эвенкии вырастают мастера спорта и призеры по северному многоборью. Четыре года назад было сформировано отделение северного многоборья в краевой спортивной школе. Нужно давать возможность проводить соревнования, чтобы инфраструктура развивалась всюду на Севере — и в Туре, и в Дудинке, и в Туруханском районе», — рассказал Павел Семизоров.

По итогам круглого стола подготовлены рекомендации в адрес профильных министерств и органов местного самоуправления, направленные на развитие северного многоборья в крае.