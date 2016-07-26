В Красноярске пройдет Агропромышленный форум Сибири

С 15 по 17 ноября в Красноярске пройдет юбилейный XXV Агропромышленный форум Сибири, на котором подведут итоги сельскохозяйственного года и презентуют последние достижения в области АПК. Традиционно форум сопроводит большая продовольственная ярмарка, где представят образцовую продукцию местных сельхоз- и товаропроизводителей Красноярского края.

В павильонах МВДЦ «Сибирь» и на уличных площадях пройдет выставка технологий, оборудования, спецтехники для АПК отечественного и зарубежного производства — тракторов, комбайнов, культиваторов, зерносушилок и зернодробилок. Свою продукцию и услуги представят десятки крупнейших агропромышленных предприятий России и республики Беларусь. Особое внимание в этом году уделят спецтехнике, позволяющей минимизировать потери в суровых климатических условиях, с которыми в этом году пришлось бороться сибирским аграриям. В числе новинок:

универсальные высокопроизводительные решета (УВР) для зерноуборочных комбайнов, которые позволяют максимально сократить потери урожая и сроки уборки, а также обеспечивают безотказную работу в сложных погодных условиях;

телескопический погрузчик JCB с беспрецедентной производительностью и выносливостью, способный выполнять сложные задачи в самых трудных рабочих условиях;

целый ряд новых моделей тракторов «Кировец», которые отличаются высокой проходимостью и маневренностью в наиболее тяжелых дорожных условиях;

зерноуборочные комбайны «Палессе» (республика Беларусь), которые обеспечивают быструю качественную и экономную уборку, при любом наборе культур и в любых условиях уборки;

рапсовые столы Ziegle, которые позволяют значительно снизить потерю семян при уборке урожая;

Также будут представлены более 50 сортов высокоурожайных семенных сельскохозяйственных культур, минеральные органические удобрения, кормовые добавки, новинки в области агрохимии.

15 ноября в 14:00 состоится награждение победителей краевого конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края — 2017». Знаки отличия победителям вручит лично и.о. министра сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов. Посетители смогут продегустировать и приобрести продукцию победителей на соседствующей с форумом продовольственной ярмарке.

16 ноября в 10:00 стартует большой праздник «День урожая» при участии врио губернатора Красноярского края Александра Усса и и.о. министра сельского хозяйства Красноярского края Леонида Шорохова. Состоится презентация муниципальных подворий «Краевая продовольственная витрина». Делегации из разных районов Красноярского края представят свои достижения в сельском хозяйстве, промышленности, народном промысле, культурной жизни. Презентации будут сопровождаться творческими номерами, продовольственной ярмаркой и дегустациями фермерских блюд.

16 ноября в 11:00 состоится совещание «Итоги деятельности АПК Красноярского края в 2017 году». Аграрии представят результаты проделанной работы и обсудят планы на следующий год.

Ведущей темой агрофорума этого года станет роль молодых кадров в сельском хозяйстве. В программе 15 ноября запланированы:

11:00-13:00 — круглый стол «Молодежь в развитии АПК», где обсудят вопросы профориентации и профобразования, практики целевого набора, социальные проекты для сельской молодежи;

15:30-17:00 — панельная дискуссия «Моё село — мои возможности» при участии студентов вузов Красноярского края;

13:30-17:00 — научно-практическая конференция «Состояние, проблемы и пути увеличения производства продуктов пчеловодства в Красноярском крае»;

14:00-17:00 — конференция «Картофелеводство: как выращивать 45 тонн с гектара. Актуальность создания регионального союза картофелеводов».

Агропромышленный форум Сибири — это стратегически важное событие для отрасли всего региона. Крупнейшая за Уралом отраслевая площадка ежегодно собирает все усилия по развитию агропромышленного комплекса и знакомит аграриев с передовыми мировыми технологиями в области АПК.

Агропромышленный форум пройдет в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.