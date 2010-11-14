Названы лучшие продовольственные товары Красноярского края

В Красноярске определили предприятия, чьи товары признаны лучшими в регионе. Завтра в рамках форума «День урожая — 2017» состоится награждение победителей конкурса «Лучший продовольственный товар», сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Конкурс проводится краевым минсельхозом с 1991 года. Его цель — повысить мотивацию для местных производителей к повышению качества выпускаемой продукции и увеличению ее ассортимента. С каждым годом популярность конкурса растет. В 2015 на суд жюри представили порядка 100 образцов продукции, в 2016 — 205, в 2017 — более 300. Возросло и количество номинаций: если в 2016 году их было 20, то в текущем уже 34.

«В прошлом году мы впервые допустили к конкурсу наряду с крупными предприятиями представителей малой переработки, фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, которые стремятся не только произвести сырье, но и трансформировать его в готовую продукцию. Для этого нужна определенная уверенность в своих силах и в емкости рынка, и эта уверенность двигает отрасль вперед. В результате мы имеем и количественный, и качественный рост по ряду позиций», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Оценивали товары красноярских сельхозпроизводителей по внешнему виду, консистенции, цвету и запаха. Кроме того, принимались во внимание дизайн, упаковка и маркировка продукции.

Так, например, в номинации «молоко питьевое» лучшим стало молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 4 % от ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат». Лучшей сметаной признана сметана от ОАО «Молоко» с массовой долей жира 20 %. В номинации «сыры» победителем признан сыр голландский от ООО «Саянмолоко», среди конкурсантов хлеба из пшеничной муки лучшим стал фирменный хлеб от ПАО «Красноярский хлеб».

Лучшие молочные сосиски, по мнению конкурсной комиссии, производят на ООО «Ярск», ветчину — на АО «Солгон», рыбную икру — на ООО «Малтат», зефир, печенье — на ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», конфеты — на АО «Краскон».

Лучшим товаром среди безалкогольных напитков признана негазированная вода Sport Cup ООО «Комплекс» Чистая вода Сибири, среди минеральной воды — вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Минусинская» от ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков».

Новинкой года в конкурсе признали яблочный шоколад от «Краскона».

Во время торжественной церемонии награждения победитель в каждой номинации получит ценный приз и памятный знак «Лучший продовольственный товар Красноярского края». Его можно использовать в рекламных целях, вынося на упаковку для информирования потребителей.