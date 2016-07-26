Красноярским железнодорожникам выдали 32 тысячи пар рукавиц на морозы

Красноярская железная дорога перешла на зимний режим работы, в связи холодами, наступившими в Красноярском крае и Хакасии. По данным дорожного метеоцентра, температура воздуха в таёжных и горных районах, через которые проходит магистраль, уже понизилась до минус 20 градусов, и в ближайшее время сохранится.

Для повышения эффективности работы железнодорожников в сложных климатических условиях и соблюдения безопасности труда, все сотрудники Красноярской магистрали, которые выполняют производственные задачи на открытом воздухе, получили новые комплекты зимней одежды и обуви.

Новая экипировка обладает длительной теплозащитой, сверхпрочными свойствами, а также имеет антибактериальную защиту. Например, материал термобелья содержит серебро, которое обладает антисептическими свойствами. Такое термобельё выдано более 7 тысячам сотрудников подразделений КрасЖД, работа которых связана с длительными физическими нагрузками на открытом воздухе.

Также железнодорожники получили свыше 6 тысяч головных уборов и 4,5 тысячи специальных сапог, обладающих морозоустойчивыми свойствами. Кроме того, в преддверии зимы железнодорожникам выдано свыше 32 тысяч пар рукавиц. Для сравнения, такого количества хватит всем жителям Таймыра.

«Есть масса профессий, в том числе — путейцы, электромеханики, осмотрщики вагонов, работники станций, которые выходят на магистраль в любую погоду. А в период сильных морозов круглосуточно контролируют состояние объектов и оборудования железной дороги. Каждое подразделение КрасЖД мы экипируем с учётом индивидуальных производственных задач и общих требований охраны труда, — рассказал начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Красноярской железной дороги Владимир Переверзев. — Тёплые костюмы специалистов службы электрификации, обслуживающих контактную сеть и трансформаторы, имеют защиту от высокого напряжения, а в распоряжении путейцев есть шлемы-маски и защитные кремы, позволяющие работать на сильном ветре».

На протяжении почти полугода холодной погоды, с ноября по март, надёжная одежда и обувь будет помогать работникам Красноярской железной дороги обеспечивать безопасность движения поездов на всех участках Красноярской железной дороги. Общая развернутая длина путей превышает 4 000 километров в четырех регионах Сибири — Красноярском крае, республике Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях.