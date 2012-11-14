Строительную компанию экс-кандидата в мэры Красноярска оштрафовали за кривые стены и пол

Строительная компания «Сибиряк», владельцем и генеральным директором которой является бывший кандидат в мэры Красноярска Владимир Егоров, заплатит одной из своих дольщиц более 250 тысяч рублей за некачественную квартиру. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

По его информации, жительница Рыбинского района Красноярского края купила у «Сибиряка» однокомнатную квартиру площадью 40,3 кв метра в микрорайоне «Покровский».

Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что жилье построено с нарушениями.

Женщина обратилась к строителям с претензией, потребовав выплатить ей 137 тысяч рублей на ликвидацию этих недостатков. Однако компания проигнорировала эту просьбу.

Тогда дольщица подала на «Сибиряк» в суд. Проведенная экспертиза действительно показала, что квартира сдана в ненадлежащем качестве: с кривыми полами и стенами, трещинами и сколами штукатурки, неровно установленными окнами и дверями.

По сделанной оценке, стоимость устранения всех этих недостатков составляет 133 тысяч рублей. Помимо этих денег «Сибиряку» присудили 133 тысячи рублей неустойки, 135,5 тысячи рублей штрафа за отказ добровольно отремонтировать квартиру и 5 тысяч — за моральный вред. Плюс, оплата экспертизы, которая обошлась в 15 тысяч рублей.

Представители строительной компании попросили снизить размер этих взысканий. Однако суд, хоть и пошел ему на встречу, но лишь частично — снизив до 60 тысяч рублей неустойку и штраф.

«Размер остальных взысканий остался неизменен», - пояснила пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

Таким образом, в общей сложности «Сибиряку» придется заплатить более 270 тысяч рублей, из которых 258 получит дольщица.