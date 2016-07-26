Ярмарка продуктов и редкие винилы: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха днём составит —12°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» начнется ярмарка свежих продуктов «Осень» (0+). На ярмарке можно будет приобрести все: от колбасной и молочной продукции до продуктов для диабетиков.

В Молодежной библиотеке на Пионерской Правды пройдет музыкальный вечер «Голоса, зазвучавшие вновь...» (12+). Организаторы приглашают всех желающих послушать редкую коллекцию винила с голосами писателей, читающих художественные произведения. Начало в 18:00.

В Органном зале пройдет концерт Андрея Бардина «Параллельные миры. Романтизм и New age» (6+). Музыка композиторов-романтиков будет соседствовать с лирическими балладами представителей жанра New age. Концерт подойдет любителям истории искусства. Начало в 19:00.

В Театре им. А.С. Пушкина покажут комедию «Примадонны» (12+). Спектакль расскажет красноярским зрителям смешную историю о двух бедных актёрах Лео Кларке и Джеке Гейбле, которые, как в знаменитых «В джазе только девушки», переодеваются в женщин. Тем самым они хотят втереться в доверие к пожилой американке-миллионерше, которая много лет назад потеряла двух своих племянниц-наследниц. Вот этими-то «племянницами» и становятся Лео Кларк и Джек Гейбл. Начало в 19:00.