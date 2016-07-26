Банк ВТБ через суд вернет долги по кредиту с красноярского автодилера

ВТБ обратился в суд для взыскания долга с красноярской ГК «Премиум». Как пояснила управляющий корпоративного филиала банка в Красноярске Наталья Табаринцева, компания задолжала по кредитам, которые были выданы в 2014 году на строительство дилерского центра и финансирование текущей деятельности.

Ранее руководитель Группы компаний «Премиум» Александр Панченко обратился с открытым письмом к руководству банка с просьбой дать компании возможность сохранить бизнес. В письме он сообщил, что в ходе сотрудничества с банком ГК «Премиум» недополучила финансирование оборотных средств в размере 22,9 млн рублей, что привело к серьезным потерям и убыткам.

В ВТБ отмечают, что изначально с клиентом была согласована последовательность реализации проектов по строительству двух дилерских центров : банк подтверждал финансирование строительства дилерского центра Infiniti только после ввода в эксплуатацию дилерского центра Suzuki.

«Это строительство было профинансировано в полном объеме, однако компания нарушила договоренности с банком и одновременно начала реализацию второго проекта. И это на фоне общей стагнации отрасли. В конечном счете это привело к дефициту оборотных средств группы и повлияло на существенное ухудшение ее финансового состояния. В этой ситуации банк принял решение не увеличивать объем долговой нагрузки: обслуживать действующие кредиты клиенту было сложно и без этого», — отметила Наталья Табаринцева.

В итоге строительство второго дилерского центра так и не было завершено. Банк, в свою очередь, неоднократно шел на встречу ГК «Премиум», предлагая возможности оздоровления ее финансового состояния: реструктурировал задолженность, увеличивал сроки кредитных линий и не требовал законного досрочного погашения долга.

«ВТБ рассматривал разные сценарии урегулирования ситуации во внесудебном порядке, основным требованием для этого было отсутствие просроченных платежей. Однако с февраля 2017 года заемщик перестал погашать проценты и суммы основного долга и закрыл счета группы компаний в банке ВТБ», — пояснила руководитель корпоративного филиала ВТБ в Красноярске.

В результате банк обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Премиум» банкротом, а также подал исковые заявления о взыскании задолженности по договорам поручительства. В завершении Наталья Табаринцева подчеркнула, что работа банка ВТБ в отношении группы компаний Премиум будет продолжена в строгом соответствии с законодательством.