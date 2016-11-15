В школах Красноярска работают педагоги с 60-летним стажем

В красноярских школах работают 1 500 учителей в возрасте старше 55 лет. Все они не только занимаются обучением детей, но и помогают правильно организовать учебный процесс молодым педагогам.

В школе № 121 (ул. Сергея Лазо, 32) за патриотическое воспитание школьников отвечает подполковник в отставке Эдуард Коридзе. Почти 30 лет он работал с курсантами, а после выхода в отставку пришёл работать в школу. Педагог обучает детей строевой подготовке, обращению с оружием, учит оказывать первую медицинскую помощь. Главное в работе с детьми — это уважение, к каждому ребёнку Эдуард Коридзе обращается на «вы».

«Особенно переживаешь за хулиганов. Нет плохого ребёнка, есть ребёнок недопонятый. Был у меня ученик, с которым были проблемы у всех педагогов. Он плохо себя вёл, грубил старшим, задирал одноклассников. Однажды я попросил его помочь мне донести автоматы до тира, парень растерялся и сказал: „Как, вы мне доверяете? Я же хулиган!“ Он осознал, что может быть полезен. С того момента его поведение стало улучшаться, перестал пропускать уроки, успеваемость улучшилась. Директор меня тогда вызвала к себе и сказала: „А можете то же самое со всем 6 „А“ сделать?“ Тогда я понял для себя, что главная задача школы — помочь ребятам стать хорошими людьми, а какую профессию они выберут, совсем неважно. Сегодня мне 77 лет, но я не хочу уходить на пенсию, к тому же в школе я не работаю, а передаю опыт», — рассказал педагог.

С 60-летним стажем в красноярской школе № 3 (ул. Ботаническая, 22а) работает Вера Глусцова. Ей 82 года, в 1957 году она пришла в школу пионервожатой, а в 1963 году молодой педагог устроилась в только что открывшуюся школу в микрорайоне «Ботанический». За годы работы в учреждении у Веры Глусцовой было 17 выпусков начальной школы, более 500 ребят. Её повзрослевшие ученики приводят к своему первому учителю внуков и правнуков.

«С профессией я определилась, будучи школьницей, — рассказывает учитель — Примером для меня стала моя первая учительница Наталья Васильевна, я хотела быть похожей на неё. За столько лет работы с детьми я ни разу не пожалела о своём выборе, не было даже мысли сменить работу. Все мои дети самые умные, самые красивые, самые одарённые. Да, это трудная профессия, нужно постоянно совершенствоваться, много читать, идти в ногу со временем, но я работаю с удовольствием и большим желанием. Если мне даны силы, то я обязана быть рядом с коллегами и моими ребятишками».

По словам руководителя главного управления образования городской администрации Татьяны Ситдиковой, педагоги с большим опытом работы — не просто учителя, они также являются наставниками для своих молодых коллег.