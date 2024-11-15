Полиция: молодая бизнес-леди обманула красноярцев на 12 миллионов при поиске жилья

Красноярские полицейские ищут пострадавших от мошеннических действий предпринимательницы при оказании юридических услуг по покупке недвижимости. Под подозрение полиции попала 29-летняя директор коммерческой организации, название которой правоохранители не называют.

По данным полиции, с ноября 2016 по октябрь 2017 года девушка заключала с гражданами договоры на оказание информационных и юридических услуг по поиску и сопровождению сделки купли-продажи недвижимости. Однако взятые на себя обязательства не выполнила, а деньги не вернула.

Материалы по теме «„Кинуть“ вас при продаже очень просто»: откровения красноярского риелтора Хитрые мигранты, обманутые пенсионеры и истерики клиентов

В настоящее время сообщается об 11 пострадавших от действий девушки, общий ущерб составил почти 12 млн рублей. По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело, преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

По данным Newslab.ru, речь идет о фирме «Байкал-Фарма», которая занимается несколькими видами деятельности: торговлей лекарствами и продуктами, а также сделками с недвижимостью. Директор ООО Наталья Байкалова в разговоре с Newslab.ru пояснила, что действительно оказывала информационные и юридические услуги по поиску и сопровождению сделки купли-продажи недвижимости, но уверяет, что никого не обманывала.

Девушка признала, что исполнила не все обязательства перед клиентами, но на то якобы были причины — некоторые клиенты сами в процессе отказались от ее услуг. Она уверяет, что все претензии к ней основаны на личностной неприязни, так как среди клиентов были ее бывшие подруги. Байкалова уверена, что те обратились к полицейским, чтобы испортить ее репутацию. Исполнить свои обязательства и вернуть деньги отказавшимся от услуг клиентам бизнес-леди планирует в течение 4 месяцев.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий бизнес-леди, позвонить по телефону (391) 227-19-95.

Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: