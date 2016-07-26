Лишь треть красноярцев могут позволить себе ипотеку

Чуть больше трети семей Красноярского края могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку. Данные соответствующего исследования опубликовало московское агентство «РИА Рейтинг».
Как отмечают авторы, в последние годы в стране держался рекордно высокий уровень строительства жилья, и число отдельных квартир и жилых домов в России превысило количество семей: «Таким образом, теоретически каждая семья может уже жить в своей отдельной квартире или доме», — считают составители рейтинга.
Специалисты составили рейтинг доступности ипотеки в регионах РФ. При его составлении московские специалисты учитывали следующие показатели: чтобы накопить на типовую 2-комнатную квартиру, семья должна тратить на оплату ипотеки 70 % своих ежемесячных доходов, при этом работать должен минимум один член семьи.
В рейтинге доступности ипотеки Красноярский край занял 8 место. Специалисты посчитали, что в 2017 году покупка квартиры в ипотеку стала доступна для 37,1 % семей края. Авторы рейтинга отметили, что за 2 года этот показатель увеличился: в 2015 года таких семей было 24,4 %.
Хакасия оказалась на 18 месте, а Тыва — на 76. Там, по мнению специалистов, ипотеку могут себе позволить 31 % и 14,3 % соответственно. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там ипотека доступна для 66,3 % семей. На последнем месте оказалась республика Дагестан с показателем 7 %.
Специалисты добавили, что в этот список не вошла Чеченская республика из-за «отсутствия релевантных данных».
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