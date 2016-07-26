Девочка-подросток пожаловалась на побои в детдоме

Следователи проверяют жалобу об избиении 15-летней воспитанницы Ермаковского детского дома. Девочка сбежала из социального учреждения 14 октября из-за того, что взрослые на захотели наказать ее обидчиц.

Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, сбежавшую воспитанницу обнаружили в Минусинском районе в доме ее матери — на расстоянии более 50 км от детдома. Девочка рассказала следователям, что у нее произошел конфликт с двумя сверстницами, которые причинили ей множественные телесные повреждения (следы побоев позже зафиксировал эксперт). Девочка уверяет, что просила сотрудников детского дома сообщить о произошедшем в полицию, но они не выполнили ее просьбу, поэтому она и сбежала.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям руководства и сотрудников детского дома, а также проверена законность помещения ребенка в социальное учреждение данного типа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заверили в управлении.