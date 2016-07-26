Детдомовца из Красноярского края и его приятеля отправят в суд за тройное убийство

Дело парней, подозреваемых в убийстве трех человек в Нижнеингашском районе, дошло до суда. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В ноябре 2016 года в пос. Нижний Ингаш Красноярского края в горящем доме нашли тела трех человек — двух мужчин и женщины. Эксперты установили, что их смерть была насильственной. Через несколько дней возможных преступников нашли — ими оказались двое подростков 16 и 14 лет.

Как выяснилось, компания из пяти человек выпивала в летней кухне одного из домов поселка. Во время вспыхнувшей ссоры подростки избили до смерти одного из участников вечеринки. Испугавшись, что остальные взрослые обратятся в правоохранительные органы, парни решили избавится и от них. Женщину они задушили, а мужчин били по голове топором. После этого подростки подожгли строение и остались в толпе, наблюдая за происходящим.

В прокуратуре отметили, что погибшие люди были неблагополучными, женщину до этого судили за уклонение от алиментов и жестокое обращение с ребенком. Подростки, которых обвинили в преступлении, тоже раньше имели проблемы с законом, состояли на учете и не проявляли интереса к учебе.

Так как незадолго до совершения преступления 16-летний подросток сбежал из детского дома, к дисциплинарной ответственности привлекли двух сотрудников социального учреждения. Отвечавший за него воспитатель получил выговор.

Подросткам уже предъявили обвинения по п.п. «а,ж,к» ч.2 ст. 105, ч.2 ст. 167 УК РФ (убийство и умышленное уничтожение чужого имущества). Окончательное решение по делу примет суд.